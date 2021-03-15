Нечистоты в лесах и 600 га «неприкаянного» бора. Эксперты ОНФ провели диагностику «зеленых легких» Барнаула

Шесть сотен гектаров ленточного бора еще 10 лет назад были отведены для медицинского и туристического кластеров. Площадь участка сократили, но он до сих пор не сменил статус на «городские леса». Не менее серьезной угрозой для экологии города стали незаконные сливы нечистот на территории ленточного бора. Ассенизаторы не спешат на сливные станции, и пока управы на них нет. Эти и другие вопросы обсудили эксперты общероссийского народного фронта вместе с представителями мэрии Барнаула.

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития "зеленого каркаса" города и края.

Запредельно гигантский кусок

Порядка 10 лет назад, согласно постановлению Александра Карлина — на тот момент губернатора Алтайского края — 600 га ленточного бора в нагорной части Барнаула были зарезервированы для строительства зданий и объектов инфраструктуры туристического и медицинского кластеров. Об этом стало известно при подготовки генерального плана краевой столицы, в 2019 году.

Представители общественных организаций и общественники возмутились. Позднее, в генплане значительно сократили площадь участка. Но в документах ленточный бор таки не сменил статус.

«600 га бора были выведены из состава городских лесов и зарезервированы под создание медицинского и туристических кластеров. Конечно, они не были освоены, ведь такая территория — это что-то запредельно гигантское. Мы уже вносили предложение от Общероссийского народного фронта о том, что этот участок нужно вернуть в состав городских лесов и придать ему соответствующий статус. Либо выделить из него участки для уже созданных объектов, а оставшуюся часть передать городу и тем самым сохранить ленточный бор», — рассказал эксперт алтайского отделения ОНФ Алексей Грибков.

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития «зеленого каркаса» города и края. Дмитрий Лямзин.

Вопрос о дальнейшей судьбе гигантского участка на Горе эколог адресовал начальнику отдела благоустройства и озеленения мэрии Барнаула Елене Королевой.

Она отметила, что на сегодняшний день данная земля имеет статус «неразграниченная территория». Соответственно, ею распоряжается Управление имущественных отношений Алтайского края. В свою очередь, администрация Барнаула готова провести работу по сменен статуса и включению участка в состав городских лесов.

Проблема с душком

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития «зеленого каркаса» города и края. Дмитрий Лямзин.

В рамках круглого стола эксперты подняли локальный, но довольно серьезный вопрос. По неофициальной информации, в ленточном бору участились случаи незаконных сбросов нечистот на охраняемой территории леса. И это не разовые инциденты, а постоянная практика для лицензированных частников-ассенизаторов.

Для того, чтобы сэкономить на оплате за услуги сливных станций, они избавляются от отходов жизнедеятельности своих клиентов, как говорится, «не отходя от кассы», а именно в ближайшем лесу. Участившиеся сливы «портят» не только воздух, но и экологическое состояние окружающей среды отдельных районов Барнаула.

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития «зеленого каркаса» города и края. Дмитрий Лямзин.

Местные жители знают о действиях недобросовестных ассенизаторов, но сделать ничего не могут. У них даже сложилось впечатление, что правоохранительные органы, в свою очередь попросту не видят и не чувствуют проблемы.

Поэтому в данном вопросе сложно будет обойтись без вмешательства властей и общественников. Например, член регионального штаба ОНФ Юрий Ряполов предложил задействовать народные дружины, либо создать аналогичную организацию общественного контроля.

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития «зеленого каркаса» города и края. Дмитрий Лямзин.

В то же врем, другие эксперты заметили, что такая мера вряд ли даст ощутимый эффект, вед даже в случае, если недобросовестных ассенизаторов начнут привлекать к административной ответственности, штрафы за содеянное настолько малы, что особо не ударял по карману нарушителей.

В итоге было решено вынести вопрос на более широкое обсуждение, чтобы выработать меры по профилактике подобных нарушений российского законодательства.

Законодательные нестыковки

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития «зеленого каркаса» города и края. Дмитрий Лямзин.

Во время встречи эколог Алексей Грибков отметил, что региональное отделение Общероссийского народного фронта проделало большую работу по созданию лесопаркового зеленого пояса Барнаула.

«Несмотря на благие намерения этой инициативы, она не доведена до конца. Причем, не по нашей вине. И зачастую дело в том, что не удается состыковать разные нормативно-правовые акты. В законе об охране окружающей среды появились нормы о создании лесопарковых зеленых поясов, согласно которым им должен придаваться определенный статус, как зонам с особыми условиями использованиями территорий. А в земельном кодексе РФ соответствующие дополнения в статью 105 приняты не были. И таких противоречий огромное количество», — пояснил он.

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития «зеленого каркаса» города и края. Дмитрий Лямзин.

Из-за подобной коллизии до сих пор не удается поставить на кадастровый учет 27,6 тыс. га лесопаркового пояса Барнаула, куда вошли и городские леса. Постановление было принято АКЗС на основе поручения Владимира Путина о создании зеленых зон вокруг населенных пунктов.

В соответствии с законом о защите окружающей среды эти зоны нужно поставить на учет в единый государственный реестр недвижимости. Для этого минприроды были собраны все необходимые документы. Однако в статье 105 земельного кодекса, лесопарковые участки не считаются зонами с особыми условиями использования территорий, поэтому госорган получил из Росреестра отказ.

Эксперты ОНФ и представители администрации Барнаула обсудили проблемы и перспективы развития «зеленого каркаса» города и края. Дмитрий Лямзин.

«Мы изучали опыт соседних регионов. Многие из них смогли поставить лесопарковые зоны в единый реестр недвижимости. Мы ведем переговоры с региональным Росреестром. В то же время, в марте было направлено письмо в федеральное отделение. Если мы получим отрицательный ответ, то будем уже обращаться в суд», — пояснил замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

Стенды для «Алтайкровли»

Вырубка леса в Барнауле. instagram.com/barnaul.insta/

Многие горожане при виде срубленного леса начинают буквально бить во все колокола. Нередко оказывается, что все рубки на данном участке производятся согласно нормам законодательства.

Так происходит и с участками, отданными в аренду обанкротившейся компании «Алтайкровля». Фирма, делами которой теперь занимается конкурсный управляющий, работает на территориях рядом с краевой столицей.

Андрей Стрелковский рассказал, что сегодня, согласно лесозаготовительной инструкции, вокруг города должна быть создана километровая она, где не могут вестись любые хозяйственные работы.

Хвойный лес зимой. CC0

«Алтайкровлю» уведомили об изменениях, но вопрос пока повис в воздухе. В случае, если арендатор не скорректирует работы, минприроды намерено пойти в суд.

Что касается обеспокоенных граждан, то эксперты пришли к единому мнению — на границах арендуемых для лесозаготовок участках должны размещаться информационные стенды с информацией о компании (с обязательным указанием контактов) и цели рубок.

Барнаул. Дом под Шпилем. altapress.ru

В заключение отметим, что круглый стол, состоявшийся на базе altapress.ru открыл большую форсайт-сессию «Барнаул будет жить». Она посвящена большой развитию краевой столицы. В рамках мероприятий большое внимание будет уделено экологии города, поэтому вопросы, поднятые на встрече еще не раз будут обсуждаться экспертами ОНФ с властями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Как отметили сами участники, такой подход хорошо показал себя в борьбе за парк «Изумрудный».