Неприкаянный особняк. В туркластере вновь пытаются продать дом самого щедрого барнаульского купца

Особняк, некогда принадлежавший барнаульскому купцу и очень щедрому меценату Василию Сухову, расположенный на ул. Льва Толстого, 33, вновь выставили на торги. Но уже с большой скидкой. Прекрасно сохранившееся историческое здание не может найти ответственного собственника много лет. Между тем там жил человек, чьи заводы делали обувь, получавшую медали на выставках. А главное — он лично вклыдывал деньги и душу в улучшение жизни барнаульцев.

Четырежды не проданный

Это прекрасно сохранившееся здание в туркластере часто ошибочно называют домом купца Морозова. Но морозовское здание — через улицу. А это — Василия Сухова (о чем рассказывал историк Данил Дегтярев нынешней зимой).

С 1990-х годов оно принадлежало частной фирме — «Славянскому дому АЛС», учредитель и бывший руководитель которого Анатолий Олейник управлял также компанией «Русский чай» (и, стало быть, другим архитектурным шедевром — домом купца Шадрина). Фирма обанкротилась.

И здание трижды выставляли на торги еще в ходе банкротства, цена снизилась с 25 млн до 22,7 млн рублей. Никого оно не привлекло.

В 2018 году его забрал кредитор «Банк Интеза». Он тоже попытался его продать. Начал с цены 25 млн. К августу 2020 года снизил ее до 16 млн рублей, или на 36%.

Дом купца и мецената Василия Сухова. Анна Зайкова.

Золотые медали за обувь

Между тем, это прекрасно сохранившееся здание принадлежало знаменитому купцу и бывшему городскому голове Василию Сухову — человеку, который сделал для Барнаула удивительно много. Как, впрочем, и вся его щедрая семья.

Василий Сухов родился в 1859 году в семье купца 1-й гильдии. Основателей бизнеса был его дед Никифор, а от отца ему и двум его младшим братьям Павлу и Прокопию достался капитал в 4 млн рублей.

В начале XX века его бизнес процветал, в 1910 году в четырех семьях было 32 человека. Суховы торговали хлебом, вином, чаем, мануфактурой, кожами, табаком, сахаром, у них была целая сеть магазинов в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.

Особняк купца Василия Сузова. Avito

Суховы построили на своем кожевенном заводе новые кирпичные корпуса и установили паровой двигатель, рассказывает официальный портал в подборке к 290-летию Барнаула.

Производство давало прибыли до 200 тыс. рублей в год, а обувь, которую здесь делали, получила в 1903 году серебряную медаль на выставке в Кривом Роге и золотую — в 1909 году на выставке в Ковенской губернии (в Литве).

Они были новаторами — в 1898 году именно в Суховских домах впервые в городе зажглись электрические лампочки, ток поступал от домашней электростанции в доме Павла Сухова.

Здание на ул. Льва Толстого , 33. altapress.ru

Городской голова и меценат

Василий Сухов в 1894 году был избран городским головой Барнаула (их избирали из состава депутатов-гласных). Что сделал Василий Дмитриевич? Перечислим только самые известные его дела.

Пожертвовал 5 тыс. рублей на нужды Общества попечения о начальном образовании.

Передал 3 тыс. рублей для строительства новой больницы.

3 тыс рублей потратил на закуп 25 тыс. пудов зерна для города ( в 1902 году , когда город был на грани голода).

в 1902 году когда город был на грани голода). Подарил здание для Николаевского горного училища , выделив на его строительство 4,5 тыс. рублей.

выделив на его строительство 4,5 тыс. рублей. Вошел в состав попечительского совета женской гимназии.

500 рублей пожертвовал на открытие Общества взаимопомощи приказчиков , па при нем публичной библиотеки. Помог открыть этому обществу частное смешанное учебное заведение с шестигодичным курсом обучения и стал его попечителем. Закупил для училища большую часть мебели , сам вносил плату за нуждающихся учеников.

па при нем публичной библиотеки. Помог открыть этому обществу частное смешанное учебное заведение с шестигодичным курсом обучения и стал его попечителем. Закупил для училища большую часть мебели сам вносил плату за нуждающихся учеников. Помог построить Вознесенскую церковь.

А чуть раньше, в 1909 году, за все это городская дума присвоила Василию Сухову звание почётного гражданина Барнаула. В 1911 году торговый дом Суховых объявили несостоятельным, что, наверное, не удивительно с учетом таких сумм на общественные нужды.

Василий Сухов умер в 1919 году не старым еще человеком. А вот сейчас ее особняк никак не может найти ответственного собственника.