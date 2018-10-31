Историческое здание в туркластере Барнаула перейдет в собственность банка «Интеза»

«Банк Интеза», залоговый кредитор компании-банкрота «Славянский дом АЛС», принял решение оставить себе историческое здание в Барнауле на ул. Льва Толстого, 33. Здание, заложенное в банке, не удалось продать в ходе банкротства собственника.

Двухэтажное историческое здание в барнаульском туркластере, где расположен торговый центр «Империал» (а в начале прошлого века был жилой дом купца Морозова), пытались продать еще в 2016 году.

Сначала эти планы вынашивал Анатолий Олейник — руководитель компании-собственника «Славянский дом АЛС». Однако «Империал» никто не купил, хотя состояние его, судя по отчету об оценке, неплохое.

Потом продажей занялся конкурсный управляющий. «Славянский дом АЛС», существовавший еще с 1994 года, задолжал кредиторам более 382 млн рублей и в январе 2018 года признан банкротом. В «Банке Интеза» он взял три долларовых кредита под залог исторического здания и права аренды участка под ним. Но не смог их полностью погасить: долг составил около 20 млн рублей.

В ходе банкротства конкурсный управляющий выставлял здание (и право аренды участка) на торги трижды. Цена лота снизилась с 25 млн до 22,7 млн рублей. Но покупателя вновь не нашлось.

24 октября конкурсный управляющий опубликовал сообщение, что «Банк Интеза» как залоговый кредитор принял решение оставить его за собой. Это означает, что имущество переходит на баланс банка, который в дальнейшем определят сам, как им распорядиться.

Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Добавим, что в историческом центре сейчас продают и другие здания. Так, за 15,9 млн на avito продается еще один объект культурного наследия — на ул. Льва Толстого, 28. В свое время это был аптекарский магазин, построили его в 1893 году.

А в августе владельцы уже современного здания ТЦ «Пассаж» тоже заявили о его продаже.

Справка

Согласно отчету об оценке, здание на ул. Льва Толстого, 33 (литер А) построено в 1880 году (по другим данным — в начале 20 века). Оно кирпичное. «Славянский дом АЛС» купил его у муниципалитета в 1994 году. Конструктивные элементы здания в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.

Сносить здание, являющееся памятником архитектуры регионального значения, запрещено. Производство любых строительных, ремонтных, ремонтно-реставрационных работ должно согласовываться с органом охраны памятников.