Низко и дешево. В Алтайском крае могут запустить проекты типовой застройки

В 14 регионах России могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке, пишут « Известия ». Среди субъектов Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский края, Крым и другие.

Предполагается, что девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов: деревянных, железобетонных, металлических, из ДСП и других.

Это позволить снизить себестоимость стройки. Элементы заводской готовности на месте нужно просто собрать.

Также могут быть использованы проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами, инфраструктурой, рассказал замредседателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин.

Он указал, что уже есть желающие воспользоваться этими разработками девелоперы, но на местах часто слишком сложно преодолеть административные и бюрократические барьеры. Поэтому регионам нужна помощь — соответствующие региональные операторы и курирование от федерального Минстроя.

В усредненных показателях стоимость строительства таких домов может быть меньше на 20−50% по сравнению с нетиповой застройкой, полагает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

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