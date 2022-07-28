Обучение на высшем уровне. Какие секреты узнали алтайские участники на XXIII Международном профсоюзном форуме

В начале июля в Екатеринбурге состоялся XXIII Международный профсоюзный форум «Труд в XXI веке. Инновации в профсоюзах». В нем принял участие председатель профсоюза строителей Алтайского края Андрей Замороко .

— На форуме были затронуты важнейшие вопросы профсоюзного движения. На одной из главных секций «Цифровизация профсоюзной деятельности. Информационная работа профсоюзов. Органайзинг», были выделены плюсы и минусы профсоюза для его членов. Так как информационный поток настолько велик, что люди не хотят читать длинные не интересные материалы, и поэтому стоит обращать внимание на объемы создаваемой и передаваемой информации, — поделился впечатлениями Андрей Александрович.

XXIII Международный профсоюзный форум «Труд в XXI веке. Инновации в профсоюзах» Фото предоставлено председателем профсоюза строителей Алтайского края Замороко , А А

Например, участники форума узнали, что для информации в строительной отрасли особенно нужно больше графических данных, а также важны уменьшение объема и лёгкость в подаче материалов.

Также гостей Екатеринбурга познакомили с правозащитной работой, которая все больше выходит на первый план. Только через диалог с работодателем и соблюдение норм Трудового кодекса можно добиться устойчивости в коллективе, а главный инструмент здесь — коллективный договор.

XXIII Международный профсоюзный форум «Труд в XXI веке. Инновации в профсоюзах» Фото предоставлено председателем профсоюза строителей Алтайского края Замороко , А А

Как отметил Андрей Александрович, профсоюз — это «ты» в первую очередь. Нельзя говорить об эффективности работы профорганизации, если нет кадров и актива. Организация форума прошла на высшем уровне. На нем также был поднят важнейший вопрос по первичкам с численностью членов менее 50%. Самый важное в данной ситуации — не стоит молчать, нужно высказывать свои требования и иметь чёткие аргументы.

Кроме того, участников познакомили с особенностями работы на ПАО «Ураласбест — мощном, стратегически важном предприятии. Все разговоры о вреде асбеста разбиваются о работу профсоюза и Свердловской областной организации строительства под руководством Валерия Викторовича Юстуса. Здесь проводится колоссальная деятельность по информированию людей не только в России. Кроме того, на предприятии на высочайшем уровне выстроена охрана труда: забота о здоровье работников — на первом плане.

XXIII Международный профсоюзный форум «Труд в XXI веке. Инновации в профсоюзах» Фото предоставлено председателем профсоюза строителей Алтайского края Замороко , А А

Например, первичка Ураласбеста сумела убедить руководство предприятия, и было подписано дополнительное соглашение к коллективному договору, которое защищает социальное и материальное положение именно членов профсоюза.

Участники форума также посетили тренинг по стрессоустойчивости, где им рассказали, как заметить первые признаки стресса и начинать работать с ними.

XXIII Международный профсоюзный форум «Труд в XXI веке. Инновации в профсоюзах» Фото предоставлено председателем профсоюза строителей Алтайского края Замороко , А А

Алтайская краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ выражает огромную благодарность Федерации профсоюзов Свердловской области, Валерию Юстусу за организацию встречи, знакомство с работой первичек, насыщенность программы и информационный обмен, а также — коллег из Московской, Ростовской, Калужской организации, посетивших Екатеринбург.

По информации Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленностистроительных материалов РФ