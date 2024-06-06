Дефекты здания на ул. Союза Республик, 44а стали причиной решения о выселении магазина-дискаунтера «Светофор». К такому выводу пришел Арбитражный суд Алтайского края, рассмотревший спор собственника объекта Владимира Белоносова и компании «Торгсервис 22», развивающей в Алтайском крае торговые сети «Светофор» и «Маяк». Если решение вступит в силу, съехать магазину придется несмотря на то, что эти дефекты признаны устранимыми.

Пора на выход

В материалах суда это здание, расположенное в Барнауле за бывшим кинотеатром «Россия», называют клубным и досугово-развлекательным. Правда, по факту клуба там нет. С апреля 2021 года первый этаж арендует фирма «Торгсервис 22» и ее магазин-дискаунтер «Светофор».

А на втором этаже находится гостиница «Алтай Лофт» фирмы «Ю Тревел», зарегистрированной на дочь собственника.

В суде владелец объекта рассказал, что в 2023 году обнаружил трещины от верха стен до фундамента. После этого он сообщил арендатору, что из-за этого вынужденно приостановит эксплуатацию здания (так как использовать его не безопасно) и хочет досрочно расторгнуть договор аренды.

Судиться Белоносов начал, потому что и расторгать договор, и съезжать арендатор отказался, и он решил добиться этого в суде.

Барнаул, ул. Союза Республик, 44а. Alrapress.ru

Устранимые дефекты

Решающими аргументами стали результаты экспертизы, проведенной по назначению суда. Эксперты подтвердили существование трещин – они обнаружили их на несущих конструкциях. Кроме того, они зафиксировали деформацию вентилируемого фасада и оконных блоков.

Дефекты сочли устранимыми – просто нужен капремонт. Но если их не устранять, дефекты будут прогрессировать: трещины расширяться, а фасад разрушаться.

Но самое главное - в том, что одновременно делать капремонт и эксплуатировать здание невозможно. Необходимо ограничение доступа граждан,

"Светофор" на ул. Союза Республик, 44а. Altapress.ru

Отряд не заметит

В итоге суд счел, что обстоятельства для расторжения договора аренды существенные и полностью удовлетворил требования собственника. Договор аренды расторгнут, магазину надо съехать.

Но вряд ли магазин выселится из здания быстро. В полном виде судебное решение изготовлено 3 июня, и вполне возможно, что «Торгсервис 22» подаст жалобу в следующую инстанцию и попробует оспорить решение.

Ведь потеря торговой точки в центре густо населенного жилого квартала – это потеря существенной выручки. Представитель фирмы утверждал на суде, что товарооборот «Светофора» на ул. Союза Республик, 44а - более 25 млн рублей в месяц.

Жалоба еще не подана - на это у фирмы есть еще около месяца.

Место магазина "Светофор"- ул. Союза Республик, 44а. 2GIS

Ну, а для местных жителей, судя по карте, больших проблем закрытие не создаст – отряд не заметит потери бойца. Хотя дискаунтеров в пешей доступности от здания нет, супермаркеты в микрорайоне имеются.

Так, первый этаж бывшего кинотеатра «Россия» арендует «Магнит», а в здании на пр. Ленина, 73, квартирует вездесущая «Мария-Ра».

Ранее altapress.ru рассказывал о начале экспансии в Сибири сети дискаунтеров «Чижик». Между тем, очень энергично развивается и сеть «Монетка». «Чижиков» в Барнауле 11, «Монеток» - уже 28, причем еще два, судя по рекламе в «ДубльГИС», вот-вот откроются.

В Алтайском крае 16 магазинов «Светофор» и четыре гипермаркета «Маяк». В компании «Торгсервис 22», которая развивает сеть в регионе, работает 618 человек (на 31 декабря 2023 года). Выручка за 2023 год 9 млрд рублей (+10% к 2022 году), чистая прибыль 219 млн рублей (минус 8%).

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