«Отрицания нет». Строители рассказали, о чем пожаловались на встрече с губернатором Томенко

Союз строителей Алтайского края встретился с губернатором Виктором Томенко и его замами, курирующими отрасль. Поводом стал закон , который заменяет долевой рынок на проектное финансирование. Но, как поделились с altapress.ru застройщики, собравшиеся смогли обсудить и другие ключевые проблемы отрасли. Диалог со властью состоялся: «Отрицания нет», — подчеркнули они.

Томенко встретился с представителями строительной отрасли 9 апреля. Вместе с ним пришли министр по строительству Иван Гилев, вице-премьер Иван Кибардин, курирующий имущественные и контрольно-надзорные ведомства, Павел Дитятев, министр экономического развития, а также глава краевой госинспекции, мэр Барнаула Сергей Дугин и его замы.

Губернатор начал с главных «строительных» задач Алтайского края. В 2024 году в регионе должны ввести 954 тыс. кв. метров жилья, а за период с 2018 по 2024 построить более 5 млн «квадратов».

О чем пожаловались губернатору

Строители рассказали губернатору о последствиях перехода бизнеса на проектное финансирование.

Это, по мнению представителей отрасли, заставит уйти с рынка до 30% компаний, приведет к повышению цены квадратного метра. А в самый тяжелый переходный период может прервать финансирование некоторых проектов и наполнить край долгостроями.

Поднимались вопросы отсутствия генерального плана развития краевой столицы и выделения земельных участков. Это не позволяет застройщикам планировать свои проекты на перспективу.

Также застройщики рассказали о проблеме взаимоотношения с ресурсосберегающими организациями. «На последних аукционах мы столкнулись с тем, что застройщик приобретает участок, а водоканал и энергетики не имеют планов на подведение к ним сетей. Построить их должен девелопер, а это усложняет работу», — пояснил altapress.ru Кирилл Науменко, исполнительный директор Союза строителей Алтайского края.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Проблемы с ценообразованием

Зинаида Герасимович,

президент ассоциации СРО «Алтайские строители»:

Сейчас отрасль сосредоточилась на переходе на проектное финансирование и отказе от денег дольщиков. Это сложный период. Никто до конца не может ответить на вопрос, как отреагирует рынок, предприниматели, банки и другие структуры. Но параллельно с законом о дольщиках принимаются другие, не менее важные для отрасли законы. Например, о ценообразовании в строительстве.

Принятые на переходный период до 2022 года коэффициенты не позволяют сформировать корректную сметную стоимость проектов, пояснила Зинаида Герасимович. Она существенно занижена и уже речи нет о том, чтобы заработать на госзаказе в Алтайском крае. «Посудите сами: куб земли по смете стоит 1,5 тыс. рублей, а по факту 2,8 тыс.», — приводит пример Зинаида Александровна.

Оптимизм строителей

Эти и другие вопросы возможно решать, уверены участники встречи с губернатором Алтайского края.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова

Владимир Отмашкин,

генеральный директор группы компаний «Союз»:

Я поднимал вопросы взаимодействия строительной отрасли и власти, а также конкурентного рынка. По этим и другим вопросам нужно ждать системной работы. Положительная динамика есть: ситуация меняется в лучшую сторону.

Напомним, что перед регионом поставлена амбициозная задача увеличить ввод жилья до 1000 кв. м уже в 2024 году. В созданных законодательных и экономических условиях это сложно выполнить.