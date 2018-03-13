Под Барнаулом продают коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю

В барнаульском поселке Фирсова Слобода 2 продают коттедж площадью 295 квадратных метров. Особенность здания — тематическая зона барбекю, сообщает портал "Недвижимость Алтай".
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.
Внутри коттеджа — 4 комнаты, гостиная с камином, бильярдная. В доме сделали дизайнерский ремонт с использованием фресок, венецианской штукатурки, витражей.
На участке построили гостевой дом площадью 85 квадратных метров, в котором есть баня, теплый бассейн и тематическая зона барбекю с печью.
Продавец пишет, что коттедж достроили в конце 2017 года. Он подойдет для семьи из 5 человек. Стоимость объекта в объявлении не указана.
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