Под Барнаулом продают коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю

Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru. Коттедж с фресками, витражами и тематической зоной барбекю. Фото : realtai.ru.

Внутри коттеджа — 4 комнаты, гостиная с камином, бильярдная. В доме сделали дизайнерский ремонт с использованием фресок, венецианской штукатурки, витражей.

На участке построили гостевой дом площадью 85 квадратных метров, в котором есть баня, теплый бассейн и тематическая зона барбекю с печью.

Продавец пишет, что коттедж достроили в конце 2017 года. Он подойдет для семьи из 5 человек. Стоимость объекта в объявлении не указана.