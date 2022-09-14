Поместье стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов унаследовал новый наследник престола принц Уильям

Принц Уильям стал более богатым и унаследовал поместье стоимостью 1 млрд фунтов (1,2 млрд долларов), пишет CNN.

Поместье создано в 1337 году королем Эдуардом III.

Доход от поместья «используется для финансирования общественной, частной и благотворительной деятельности» герцога Корнуолла, пишет Газета.Ru.

Сейчас этот титул принадлежит принцу Уильяму. После смерти Елизаветы II Уильям и Кейт сразу унаследовали титулы герцога и герцогини Корнуэльского. Теперь они — герцог и герцогиня Корнуэльские и Кембриджские.

Между тем королевские завещания никогда не предаются гласности — семейная тайна.

Напомним, ранее военно-транспортный самолет с телом королевы Елизаветы II прибыл из Эдинбурга в Лондон, сообщает Guardian. В британскую столицу стянуты дополнительные силы полиции. Представители России, Белоруссии и Мьянмы на похороны Елизаветы не приглашены, пишет «Интерфакс».

Ранее в Совфеде заявили, что Россия «переживет» отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II.