Постарайтесь не болеть. В новостройках Барнаула сорвалось строительство долгожданной поликлиники

Поликлинику планировали построить по адресу Лазурная, 46 (квартала 2002а). Она должна решать глобальную проблему Индустриального района, жителям которого трудно попасть на прием к врачам в маленькой поликлинике № 14. Проект из-за отсутствия денег отодвигался несколько лет, но сейчас финансирование поступило в регион. В целом около 1,2 млрд рублей.
Первую очередь проекта оценили в 992 млн рублей, но старт откладывается на неопределенный срок. Застройщики Барнаула и других регионов не подали ни одной заявки, сказано на сайте Госзакупок.
Застройщики говорят, что причина — в деньгах. Напомним, что до января 2019 года при определении сметной стоимости проекта учитывалась территориальные специфика и расценки. С начала этого года расчет ведется по индексам, которые «спускает» федеральное правительство. В итоге цены упали ниже себестоимости реального строительства.
«Стоимость контракта фактически занижена на 15−20%. Таким образом чем выше стоимость проекта, тем больше убытков понесет исполнитель. С поликлиники в квартале 2002а — до 150 млн рублей», — говорит Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.
Юрий Гатилов,
руководитель компании «Жилищная инициатива»:
28 умных регионов страны нашли возможность продолжить работать по старым принципам: определять смету строительства с учетом региональной специфики. Это Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Московская область, Питер, Казань. В Алтайском крае один за другим срываются аукционы. Регион не получит федерального финансирования на соцобъекты, а значит — вливаний в экономику. Настало время губернатору вмешаться в этот вопрос.
Гатилов приводит пример: строительство школы на 500 учащихся в Барнауле оценивают примерно в 450 млн рублей, а Кемерове — в 600 млн.
Ранее Минстрой региона сообщал, что готовит поправки в постановление правительства края № 530, чтобы предусмотреть авансирование строительства соцобъектов. Это тоже должно стимулировать бизнес участвовать в торгах. Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. На одной из встреч с министром строительства Иванов Гилевым он заявил: «Стоим же. Из-за низких расценок стоим. Застройщикам лучше ничего не делать, чем делать себе в убыток».
Что известно о поликлинике
Пятиэтажное здание поликлиники на 900 посещений в смену должны начать строить в 2019 году. Оно рассчитано на кварталы 2002, 2003, 2003а. В нем предусмотрена женская консультация, которая пока располагается в детской поликлинике № 14 на ул. Взлетная. А также станция скорой помощи с необходимой инфраструктурой.