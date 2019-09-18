Постарайтесь не болеть. В новостройках Барнаула сорвалось строительство долгожданной поликлиники

Аукцион на определение подрядчика для строительства поликлиники в Индустриальном районе признан несостоявшимся. Застройщики не захотели взять почти миллиардный контракт, заявив, что он убыточный.

Поликлинику планировали построить по адресу Лазурная, 46 (квартала 2002а). Она должна решать глобальную проблему Индустриального района, жителям которого трудно попасть на прием к врачам в маленькой поликлинике № 14. Проект из-за отсутствия денег отодвигался несколько лет, но сейчас финансирование поступило в регион. В целом около 1,2 млрд рублей.

Первую очередь проекта оценили в 992 млн рублей, но старт откладывается на неопределенный срок. Застройщики Барнаула и других регионов не подали ни одной заявки, сказано на сайте Госзакупок.

Застройщики говорят, что причина — в деньгах. Напомним, что до января 2019 года при определении сметной стоимости проекта учитывалась территориальные специфика и расценки. С начала этого года расчет ведется по индексам, которые «спускает» федеральное правительство. В итоге цены упали ниже себестоимости реального строительства.

«Стоимость контракта фактически занижена на 15−20%. Таким образом чем выше стоимость проекта, тем больше убытков понесет исполнитель. С поликлиники в квартале 2002а — до 150 млн рублей», — говорит Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.

Юрий Гатилов,

руководитель компании «Жилищная инициатива»:

28 умных регионов страны нашли возможность продолжить работать по старым принципам: определять смету строительства с учетом региональной специфики. Это Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Московская область, Питер, Казань. В Алтайском крае один за другим срываются аукционы. Регион не получит федерального финансирования на соцобъекты, а значит — вливаний в экономику. Настало время губернатору вмешаться в этот вопрос.

Гатилов приводит пример: строительство школы на 500 учащихся в Барнауле оценивают примерно в 450 млн рублей, а Кемерове — в 600 млн.

Строительство в Барнауле. Михаил Хаустов

Ранее Минстрой региона сообщал, что готовит поправки в постановление правительства края № 530, чтобы предусмотреть авансирование строительства соцобъектов. Это тоже должно стимулировать бизнес участвовать в торгах. Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. На одной из встреч с министром строительства Иванов Гилевым он заявил: «Стоим же. Из-за низких расценок стоим. Застройщикам лучше ничего не делать, чем делать себе в убыток».

Что известно о поликлинике

Пятиэтажное здание поликлиники на 900 посещений в смену должны начать строить в 2019 году. Оно рассчитано на кварталы 2002, 2003, 2003а. В нем предусмотрена женская консультация, которая пока располагается в детской поликлинике № 14 на ул. Взлетная. А также станция скорой помощи с необходимой инфраструктурой.