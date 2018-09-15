«Регионстрой» подготовил площадку под многоэтажки на месте старого депо

Собственник территории бывшего трамвайного депо на ул. Анатолия, 304 расчистил площадку для строительства жилого комплекса. Пока участок используют как склад строительных материалов застройщика, уточнили altapress.ru в офисе компании «Регионстрой».

Фотограф Михаил Хайстов запечатлел и выложил в фейсбук фото площадки. Видно, что территория расчищена от старых зданий. На отдельных участках лежат стройматериалы: сваи, щебень и другие.

Ранее «Регионстрой» сообщал, что планирует построить здесь жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов на 2,5−3 тыс. жильцов. Сейчас есть два предложения: четыре 10-этажных или три 16-этажных дома. Последний вариант хорош тем, что позволяет сформировать более просторные дворы.

Эскизный проект строительства домов на Анатолия , 304. «Регионстрой».

Однако пока проект буксует. Застройщику нужно сменить назначение участка. Сделать это он сможет только после принятия нового генерального плана развития Барнаула. Ожидается, что документ подпишут в этом году.