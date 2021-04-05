След «Барнаулкапстроя» и недострой «Дельты». Как градстовет решил судьбы двух проблемных объектов

На суд градостроительного совета в начале апреля были выставлены два объекта с непростой судьбой. Один из них — административно-торговое здание на арендованной земле, которую уступил девелоперу «Барнаулкапстрой». Другой — недостроенный жилой дом «Дельты», которому решили увеличить этажность. Компания уверена, надстройка поможет завершить возведение проблемного объекта.

В первом случае члены градсовета вошли в положение застройщика, во втором — сняли проект с рассмотрения. О том, почему были приняты диаметрально разные решения читайте далее.

Крупнейший коворкинг-центр

В Индустриальном районе, в квартале 2035, на ул. 280-летия Барнаула, 20 планируется строительство четырехэтажного административного здания. Его подготовили специалисты «Альфа-Проекта». Заказчик — «Промплощадка».

Проект торгово-административного здания на ул. 280-летия Барнаула , 20. «Алтапресс».

Вокруг будущего объекта коммерческой недвижимости находятся жилые комплексы крупнейших застройщиков Барнаула — «Союза», «Жилищной инициативы», «Адалина», «Алгоритма». Не удивительно, что микрорайон в границах улиц Попова, Энтузиастов и Власихинской активно развивается. На его территории, как грибы после дождя, вырастают не только жилые высотки. Здесь будет построен Новый семейный спортивно-оздоровительный комплекс, храм и многое другое.

Проект торгово-административного здания на ул. 280-летия Барнаула , 20. «Алтапресс».

Таким образом, микрорайон уже сейчас претендует на некую автономию и даже негласное название Нью-Барнаул. Для полноты картины не хватает новых административно-торговых зданий, куда могли бы переселиться крупнейшие компании из переполненного центра краевой столицы.

«В Индустриальном районе сейчас фиксируется острая нехватка именно коммерческих площадей. Поэтому этажи со второго по четвертый мы планируем наполнить офисными пространствами. Наша компания глубоко изучила вопрос и провела аналитическую работу. Мы решили сделать один из передовых коворкинг-центров. Для этого была изучена практика питерских коллег. Мы своими глазами посмотрели, каким образом устроены такие пространства в Северной столице, и сейчас у нас есть готовое решение», — рассказал на градсовете представитель компании-заказчика.

Но вернемся к проекту. По заданию заказчика проектировщики подготовили проект красивого четырехэтажного здания из стекла и металлоконструкций. Его будут возводить на участке, площадью более 2,7 тыс. кв. м.

На первом апрельском градостроительном совете. «Алтапресс».

Предполагается, что высота потолков первого этажа будет равняться 4,5 м, остальных — 3,6 м. Также запроектированы удобные входы, пандусы, лифты и прочее для маломобильных групп граждан.

Цветовое решение будет полностью согласовано с административным зданием, находящимся по соседству. Его тоже строит «Промплощадка», здесь работы уже начались. Фасады объектов будут выполнены в оттенках серого с белыми элементами. Отличие нового — в визуальной легкости строения. Заказчик попросил проектировщиков добавить побольше стекла.

Банкротства бояться — объект не возводить

В ЖК «Парковый» засыпали парковку. Инициативная группа дольщиков ЖК «Парковый».

Однако это не единственное принципиальное отличие. Земля, на которой будет возводиться здание для крупнейшего барнаульского коворкинг-центра, заказчик арендовал с переуступкой права у муниципальной компании «Барнаулкапстрой». Дела у этого застройщика идут не лучшим образом.

В начале года мэр города Вячеслав Франк осторожно указал на возможное банкротство БКС. Новость вызвала волну недовольства, в первую очередь дольщиков. Впоследствии к проблеме подключилась и краевая власть. В ходе отчета о результатах встречи с Михаилом Мишустиным губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что возьмет вопрос на личный контроль.

Вячеслав Франк встретился с дольщиками. ЖК «Парковый». Барнаул. barnaul.org.

Мэрия переиграла карту «Барнаулкапстроя». Судя по последним заявлениям городских властей, сейчас ведется работа по спасению юрлица, а заодно и недостроенных домов БКС.

Но при чем же здесь небольшое четырехэтажное строение? Заказчик всерьез опасается, что может оказаться в конкурсной массе, не успев «застолбить» полученную землю и потеряет не только участок, но и вложенные деньги.

Компания рассчитывает, что на строительство четырехэтажной версии здания должно уйти не меньше 80 млн рублей. Сумма для застройщика немаленькая. А вот на одноэтажный вариант может понадобиться не только меньше денег (от 20 до 40 млн рублей), но и времени. Так компания хочет успеть освоить участок до любого из конечных вариантов развития ситуации с «Барнаулкапстроем».

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

«Мы просим отнестись к данному вопросу с пониманием и одобрить нам строительство для начала одноэтажного здания, а уже в перспективе — четырехэтажного. Мы говорим о своей проблеме честно и открыто. Разумеется, нам не интересно — экономически не выгодно — строить на участке один этаж, но риски с „Барнаулкапстроем“ не сведены к нулю», — обратился к членам градсовета представитель компании-заказчика.

Градостроительный совет пошел на встречу застройщику и одобрил оба варианта проекта с упором на то, что администрация, все же, ведет активную борьбу за БКС, поэтому было бы лучше использовать участок на полную мощность уже сейчас.

От греха подальше

Один из этапов строительства долгостроя на 80-й Гвардейской дивизии , 52. 2 ГИС.

Строительная компания «Дельта» задолжала своим дольщикам ключи от квартир в жилом доме на ул. 80-й Гвардейской дивизии, 52. Люди ждут сдачи объекта более трех лет.

Он был внесен в число проблемных, но неожиданно нашелся инвестор, на деньги которого будет заканчиваться возведение дома. Для этого застройщику понадобилось внести изменения в уже существующий проект и добавить к трем уже существующим в документации этажам еще один.

«Если не внести изменения, то мы можем получить очередной проблемный объект незавершенного строительства», — отметил представитель компании «Дельта».

Изменения в проект долгостроя на ул. 80-й Гвардейской дивизии , 52. «Алтапресс».

По сути, на градостроительный совет вынесли корректировку проектной документации объекта, который ранее уже получил разрешение на строительство. Это 100-квартирный дом с однокомнатными помещениями от 20-ти до 40-ка «жилых квадратов».

Однако, членов градсовета смутила масса нюансов, включая нормы пожарной безопасности, нормы расстояний до детских площадок и т. д. Экспертам не понравилась идея рассматривать проект, который по объективным причинам не проходил чрез совещательный орган первый раз. Ряд норм с тех пор успели измениться.

Стройка. Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

«Вы сейчас выносите на совет — понятно — проблемный дом, тем самым притягивая градсовет к каким-то „серым схемам“. Если есть проблема, то ее лучше решить в рабочем порядке. Нас-то зачем втягивать? Если вам нужно, чтобы мы отработали, то мы отработаем. Но вам нужно такое решение?», — подчеркнули на заседании.

После этого и члены градсовета, и заказчик с проектировщиками согласились, что объект лучше просто снять с обсуждения. Как говориться, «от греха подальше».