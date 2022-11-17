Снимите это немедленно. По каким неожиданным ценам барнаульские арендодатели готовы сдавать квартиры

Altapress.ru рассказывал, что Алтайский край вошел в первую двадцатку регионов с самой недоступной арендой жилья . Теперь мы изучили предложения барнаульцев на Авито и узнали, за сколько десятков тысяч рублей в среднем арендодатели готовы предоставить квартиры, и выявили самые бюджетные и дорогие варианты на рынке.

Снять жилье. Дорого

Больше всего «дорогих квартир» (с арендной платой от 30 тыс. рублей) в Центральном районе. Таких предложений нашлось 25. На втором месте Октябрьский: семь из девяти объектов находятся в жилищном комплексе «Столичный».

Самая высокая цена аренды в Барнауле у трехкомнатной квартиры на Комсомольском проспекте, 122 г. Владельцы просят оплату в 80 тыс. рублей в месяц. Плюс комиссию в 40 тыс. рублей предстоит отдать агентству недвижимости.

Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте , 122 г. Avito. Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте , 122 г. Avito. Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте , 122 г. Avito. Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте , 122 г. Avito.

За это человек получает возможность жить на 85 квадратных метрах в окружении новой мебели, техники и дизайнерского ремонта, и изучать вид на парк «Изумрудный» и ЖК «Столичный». Правда, джакузи жильцы в хоромах не найдут. Зато здесь есть специальный шкаф для швабр.

Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова , 6. Avito. Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова , 6. Avito. Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова , 6. Avito. Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова , 6. Avito.

На втором месте — двухкомнатная квартира со свежим, тоже дизайнерским, ремонтом на ул. Сергея Семенова, 6. Площадь — 50 кв. м, стоимость — 60 тыс. рублей в месяц. За ту же сумму можно снять «трешку» на «Рублевке», а именно на Змеиногорском тракте, 104-б. Только в этом случае коммунальные платежи уже не входят в стоимость аренды.

Замыкает тройку лидеров — объект в ЖК «Молодежный», на Партизанской, 199. Это трехкомнатная квартира с двумя кондиционерами и посудомоечной машиной. Снять ее можно за 55 тыс. рублей в месяц.

Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте , 104-б. Avito. Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте , 104-б. Avito. Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте , 104-б. Avito. Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте , 104-б. Avito. Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте , 104-б. Avito.

Снять жилье. Дешево

Бюджетные предложения (до 15 тыс. рублей) чаще всего встречаются в Индустриальном районе (39 квартир и студий). На втором месте — Ленинский и Железнодорожный (по 22 объявления). Примерно одинаковое количество в Октябрьском и Центральном (по 9 и 8 объявлений соответственно).

Самую скромную стоимость мы нашли в Ленинском районе, на ул. Солнечная Поляна, 13. За 7 тыс. рублей там сдают «лилипута» в 12 кв. м. В распоряжении арендаторов — ванная, диван, полки, двухконфорочная плита, холодильник.

Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна , 13. Avito. Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна , 13. Avito. Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна , 13. Avito. Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна , 13. Avito.

Если раскошелиться еще на 1 тыс. рублей, то можно арендовать «однушку» на ул. Горно-Алтайская, 15. Или на улице Юрина, 225. Или на Георгия Исакова, 203. Правда, ни в одном из этих объявлений фотографий нет.

14 однокомнатных квартир (у некоторых даже неплохой ремонт) можно снять за 9 тыс. рублей. Большинство из них находится в Ленинском и Индустриальном районах.

А если по комнатам

Пойдем от меньшего к большему.

Аренда студий в Барнауле может обойтись от 7 до 32 тыс. рублей в месяц. О самых бюджетных 12-ти квадратах мы уже рассказывали выше. А вот за 32 тыс. рублей сдают студию на крыше ЖК «Столичный». Владельцы обещают 35 кв. м в стиле лофт и вид на город.

В среднем аренда таких объектов в Барнауле обходится в 15 тыс. рублей. Больше всего предложений — в центре. Всего мы нашли 27 объявлений с фотографиями.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Барнауле варьируется от 8 до 32 тыс. рублей в месяц. Средняя цена — 17 тыс. рублей. Всего на Авито —106 объявлений с фотографиями. Большая их доля приходится на Индустриальный район.

Варианты для семей

У двухкомнатных квартир «ставки» повышаются. За них просят от 12 до 60 тыс. рублей. Примеры последних мы приводили выше.

Что касается бюджетного угла: за 12 тыс. рублей предлагают снять «двушку» на ул. Лазурной, 19. Из мебели — только старенький кухонный гарнитур.

Двухкомнатная квартира на ул. Лазурной , 19. Avito. Двухкомнатная квартира на ул. Лазурной , 19. Avito.

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Барнауле — 23 тыс. рублей. Больше всего предложений — в Индустриальном и Центральном районе. Всего мы нашли 85 объявлений с фотографиями.

Аренда трехкомнатных квартир — от 16 до 80 тыс. рублей. В первом случае вы получите пустые 61 кв. м на ул. Малахова, 55. Во втором — предложение с самой высокой арендной платой из имеющихся объявлений на Комсомольском проспекте, 122 г.

Средняя стоимость проживания в барнаульских «трешках» составляет 25−30 тыс. рублей в месяц. Больше всего предложений можно найти в центре города.

Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте , 122 г. Avito. Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте , 122 г. Avito. Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте , 122 г. Avito.

А как в других регионах

Алтайский край оказался на 73 месте в рейтинге по доступности аренды жилья, опубликованном РИА Новости. Согласно подсчетам, доля семей с двумя детьми, которые могут себе позволить снимать двухкомнатную квартиру составила всего лишь 26,3%. Чтобы арендовать такое жилье и покрывать повседневные расходы им потребуется примерно 71 тыс. рублей.

39,9 тыс. рублей — среднемесячная начисленная заработная плата в Алтайском крае за первое полугодие 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Самое доступная аренда — у жителей Ямало-Ненецкого, Чукотского и Ханты-Манскийского автономных округов. Там более 56% семей могут оплачивать съемную квартиру. Правда, чтобы делать это и покрывать повседневные расходы, им потребуется от 120 до 170 тыс. рублей.

Также лидерами стали Санкт-Петербург, Магаданская и Кемеровская области. 55%, 54,8% и 54,1% семей могут снять «двушку» соответственно. Такие результаты объясняют приемлемым уровнем зарплат и объемами строительства — то есть широким предложением (следовательно, если Алтайский край — в последней двадцатке рейтинга, то здесь все наоборот).

Недавно эксперты зафиксировали спад цен на аренду недвижимости в Москве и других городах-миллионниках. Он составил 18%, пишут «Известия». Такое падение объясняют низким спросом и растущим предложением, особенно недорогих объектов. Объем выставленного на аренду жилья пополнила недвижимость уехавших из страны россиян и тех, кто передумал продавать квартиры во время кризиса.