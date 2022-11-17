17 ноября
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Недвижимость

Снимите это немедленно. По каким неожиданным ценам барнаульские арендодатели готовы сдавать квартиры

Altapress.ru рассказывал, что Алтайский край вошел в первую двадцатку регионов с самой недоступной арендой жилья. Теперь мы изучили предложения барнаульцев на Авито и узнали, за сколько десятков тысяч рублей в среднем арендодатели готовы предоставить квартиры, и выявили самые бюджетные и дорогие варианты на рынке.

Журнальный столик лофт.
Журнальный столик лофт.
Фото предоставлено рекламодателем.

Снять жилье. Дорого

Больше всего «дорогих квартир» (с арендной платой от 30 тыс. рублей) в Центральном районе. Таких предложений нашлось 25. На втором месте Октябрьский: семь из девяти объектов находятся в жилищном комплексе «Столичный».

Самая высокая цена аренды в Барнауле у трехкомнатной квартиры на Комсомольском проспекте, 122 г. Владельцы просят оплату в 80 тыс. рублей в месяц. Плюс комиссию в 40 тыс. рублей предстоит отдать агентству недвижимости.

Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Avito.

За это человек получает возможность жить на 85 квадратных метрах в окружении новой мебели, техники и дизайнерского ремонта, и изучать вид на парк «Изумрудный» и ЖК «Столичный». Правда, джакузи жильцы в хоромах не найдут. Зато здесь есть специальный шкаф для швабр.

Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Avito.
Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Avito.
Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Avito.
Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Двухкомнатная квартира на ул. Сергея Семенова, 6.
Avito.

На втором месте — двухкомнатная квартира со свежим, тоже дизайнерским, ремонтом на ул. Сергея Семенова, 6. Площадь — 50 кв. м, стоимость — 60 тыс. рублей в месяц. За ту же сумму можно снять «трешку» на «Рублевке», а именно на Змеиногорском тракте, 104-б. Только в этом случае коммунальные платежи уже не входят в стоимость аренды.

Замыкает тройку лидеров — объект в ЖК «Молодежный», на Партизанской, 199. Это трехкомнатная квартира с двумя кондиционерами и посудомоечной машиной. Снять ее можно за 55 тыс. рублей в месяц.

Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Трехкомнатная квартира на Змеиногорском тракте, 104-б.
Avito.

Снять жилье. Дешево

Бюджетные предложения (до 15 тыс. рублей) чаще всего встречаются в Индустриальном районе (39 квартир и студий). На втором месте — Ленинский и Железнодорожный (по 22 объявления). Примерно одинаковое количество в Октябрьском и Центральном (по 9 и 8 объявлений соответственно).

Самую скромную стоимость мы нашли в Ленинском районе, на ул. Солнечная Поляна, 13. За 7 тыс. рублей там сдают «лилипута» в 12 кв. м. В распоряжении арендаторов — ванная, диван, полки, двухконфорочная плита, холодильник.

Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Avito.
Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Avito.
Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Avito.
Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Жилплощадь на ул. Солнечная Поляна, 13.
Avito.

Если раскошелиться еще на 1 тыс. рублей, то можно арендовать «однушку» на ул. Горно-Алтайская, 15. Или на улице Юрина, 225. Или на Георгия Исакова, 203. Правда, ни в одном из этих объявлений фотографий нет.

14 однокомнатных квартир (у некоторых даже неплохой ремонт) можно снять за 9 тыс. рублей. Большинство из них находится в Ленинском и Индустриальном районах.

А если по комнатам

Пойдем от меньшего к большему.

Аренда студий в Барнауле может обойтись от 7 до 32 тыс. рублей в месяц. О самых бюджетных 12-ти квадратах мы уже рассказывали выше. А вот за 32 тыс. рублей сдают студию на крыше ЖК «Столичный». Владельцы обещают 35 кв. м в стиле лофт и вид на город.

В среднем аренда таких объектов в Барнауле обходится в 15 тыс. рублей. Больше всего предложений — в центре. Всего мы нашли 27 объявлений с фотографиями.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Барнауле варьируется от 8 до 32 тыс. рублей в месяц. Средняя цена — 17 тыс. рублей. Всего на Авито —106 объявлений с фотографиями. Большая их доля приходится на Индустриальный район.

Варианты для семей

У двухкомнатных квартир «ставки» повышаются. За них просят от 12 до 60 тыс. рублей. Примеры последних мы приводили выше.

Что касается бюджетного угла: за 12 тыс. рублей предлагают снять «двушку» на ул. Лазурной, 19. Из мебели — только старенький кухонный гарнитур.

Двухкомнатная квартира на ул. Лазурной, 19.
Двухкомнатная квартира на ул. Лазурной, 19.
Avito.
Двухкомнатная квартира на ул. Лазурной, 19.
Двухкомнатная квартира на ул. Лазурной, 19.
Avito.

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Барнауле — 23 тыс. рублей. Больше всего предложений — в Индустриальном и Центральном районе. Всего мы нашли 85 объявлений с фотографиями.

Аренда трехкомнатных квартир — от 16 до 80 тыс. рублей. В первом случае вы получите пустые 61 кв. м на ул. Малахова, 55. Во втором — предложение с самой высокой арендной платой из имеющихся объявлений на Комсомольском проспекте, 122 г.

Средняя стоимость проживания в барнаульских «трешках» составляет 25−30 тыс. рублей в месяц. Больше всего предложений можно найти в центре города.

Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Avito.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Трехкомнатная квартира на Комсомольском проспекте, 122 г.
Avito.

А как в других регионах

Алтайский край оказался на 73 месте в рейтинге по доступности аренды жилья, опубликованном РИА Новости. Согласно подсчетам, доля семей с двумя детьми, которые могут себе позволить снимать двухкомнатную квартиру составила всего лишь 26,3%. Чтобы арендовать такое жилье и покрывать повседневные расходы им потребуется примерно 71 тыс. рублей.

39,9 тыс. рублей — среднемесячная начисленная заработная плата в Алтайском крае за первое полугодие 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Самое доступная аренда — у жителей Ямало-Ненецкого, Чукотского и Ханты-Манскийского автономных округов. Там более 56% семей могут оплачивать съемную квартиру. Правда, чтобы делать это и покрывать повседневные расходы, им потребуется от 120 до 170 тыс. рублей.

Также лидерами стали Санкт-Петербург, Магаданская и Кемеровская области. 55%, 54,8% и 54,1% семей могут снять «двушку» соответственно. Такие результаты объясняют приемлемым уровнем зарплат и объемами строительства — то есть широким предложением (следовательно, если Алтайский край — в последней двадцатке рейтинга, то здесь все наоборот).

Недавно эксперты зафиксировали спад цен на аренду недвижимости в Москве и других городах-миллионниках. Он составил 18%, пишут «Известия». Такое падение объясняют низким спросом и растущим предложением, особенно недорогих объектов. Объем выставленного на аренду жилья пополнила недвижимость уехавших из страны россиян и тех, кто передумал продавать квартиры во время кризиса.

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