Стало известно, как изменится сквер перед корпусом АлтГУ в Барнауле. А какие еще были варианты?

В конкурсе проектов нового корпуса Алтайского госуниверситета на ул. Димитрова выиграла архитектурная мастерская «Классика» Александра Деринга. На суд жюри были отданы 10 решений. Судя по рендерам, специалисты умело поиграли с формами зданий и материалами фасадов. А как же злополучный сквер? Altapress.ru подготовил обзор всех десяти эскизов и зеленых уголков на пл. Сахарова, представленных на конкурс . Смотрите и выбирайте сами.

Тройка лидеров конкурса

Сквер на площади Сахарова, вокруг которого идет столько споров, может пострадать во время строительства. Понимая это, каждый из конкурсантов уделил большое внимание компенсационному озеленению территории нового учебно-лабораторного корпуса АлтГУ. Тем более, такие действия предполагает закон «Об охране зеленых насаждений городских и сельских населенных пунктов Алтайского края». Что из этого вышло — смотрите сами. А какой нравится вам? Пишите в комментариях.

1 место. Узнаваемый минимализм Деринга

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

В творческой мастерской известного барнаульского архитектора основательно подошли к ответу на «зеленый» вопрос. Для формирования важного элемента градостроительства специалисты предложили использовать все доступные поверхности.

Например, кровлю над актовым залом предлагается засадить газоном и мелкими кустарниками. Небольшие насаждения предполагаются на площадках для общественных мероприятий. Архитекторы ушли в этих зонах от идеи посадить крупноразмерные деревья.

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп». Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

В описании к проекту объясняется, что такие зеленые насаждения впоследствии превратятся в рощи, а это противоречит первоначальному замыслу. Деревья будут, но, судя по эскизам, преимущественно у старого корпуса.

Кстати, творческая мастерская не ограничилась только площадкой перед АлтГУ. В тексте описания подчеркивается, что на пл. Сахарова слишком мало зелени. В связи с этим предлагается разработать сценарий размещения деревьев и кустарников и там. В него будут включены сквер и площадь перед корпусом «Д».

На наклонной кровле актового зала установят скамейки, а у подножья соорудят деревянный настил-эстраду. Это может стать неплохой альтернативой знаменитой «Сковородки» АлтГТУ. Хотя, попытка потягаться в создании городского места притяжения у Алтайского госуниверистета уже была.

Однако так называемый «Внутренний дворик» со скамейками, зеленью, кафешкой и освещением оказался не настолько гостеприимным, как изначально задумывалось.

2 место. Мультисценарное общественное пространство с большим сквером

Серебренным призером стал творческий коллектив молодых архитекторов Барнаула. В него вошли Андрей Атаджанов, Максим Максименко (архбюро MDVA), Дмитрий Индюков (архбюро MDVA) и Олеся Петухова (архбюро MDVA).

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп». Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Андрей Атаджанов и Максим Максименко давно и всерьез занимаются зелеными зонами Барнаула. Не удивительно, что в проекте уделили внимание не только о сохранению архитектурного ансамбля.

В него заложен большой сквер, который предполагалось заложить во внутреннем дворе двух корпусов. Здания, зеленый остров, малые архитектурные формы и общий ландшафт должны были сформировать мультисценарное общественное пространство.

А еще архитекторы хотели благоустроить территорию позади существующего здания корпуса «Д» со стороны ул. Димитрова.

3 место. Буйство зелени от «Архи Групп»

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Третье призовое место занял оператор конкурса, предложивший два варианта проекта будущей застройки на пл. Сахарова.

Проектная компания не стала расписывать подробности запланированного благоустройства. Амбициозные, глобальные и «зеленые» планы наглядно видны на ярких рендерах эскизного проекта.

Оба варианта застройки и озеленения предполагают большой сквер, окруженный старым и новым зданиями АлтГУ. На визуализации видно, что просторный внутренний двор буквально утопает в зелени.

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп». Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Здесь предполагались как полномерные деревья, так и кустарники с газоном. Тем не менее, пространство довольно просторное. Здесь должны были появиться благоустроенные дорожки, скамейки и малые архитектурные формы.

Отметим, что архитекторы разместили на фасадах зданий еще не утвержденную эмблему вуза с крестом и Пегасом. Ее разработали дизайнеры компании Punk You Brands .

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Сквер у корпуса «Д» АлтГУ. «Гражданский патруль»

Как известно, в конкурсе участвовали и другие архитекторы. Они не вошли в число призеров. Хотя, их проекты оказались не менее интересными, как и «зеленые» решения для благоустройства.

Сквер для повышения уровня грамотности

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Архитекторы, работавшие над данным проектом, вдохновились расположением и историей места будущей застройки. Это центр города, буквально утыканный важными общественными объектами. Следовательно, здесь должна быть сформирована комфортная среда.

Они постарались соблюсти баланс между зелеными зонами и застройкой. В частности, генеральный план благоустройства изобилует деревьями и кустарниками. Все это «зеленое» великолепие сконцентрировалось во дворе двух корпусов.

Предполагалось, что горожане смогут пройтись по благоустроенным дорожкам и побыть наедине с природой. А главное, прогуливаясь по скверу, они будут узнавать что-то новое и повышать грамотность, гладя на установленные повсюду информационные стенды.

«Голый» проект

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Сразу отметим, что этому необычному решению удалось набрать наибольшее число голосов во время онлайн-голосования.

Но посмотреть здесь практически не на что. Визуализации минимум, как и деревьев с кустарниками. Хотя в описании говориться о низком качестве озеленения территории.

Единственное упоминание о чем-то растительном есть на одном из рендеров самого корпуса. В нем предполагается большой зимний сад.

Свежая «Волна» в архитектуре города

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Еще один проигравший проект отличается нестандартным взглядом на градостроение. Изгиб, похожий на строчную букву «г», аккуратно вписан в территорию.

«Форма здания создает динамичный образ», — отмечается в описании к проекту.

Волнообразное здание — не единственное отличие проекта. Одна из фишек — амфитеатр, которым будет дополнена внутренняя площадка корпуса. Он выходит на уровень пл. Сахарова.

Предполагалось, что общественное пространство площади будет плавно перетекает с уровня земли в зону отдыха на кровле первого этажа. Там должны были появиться уголки зелени для отдыха со скамейками и качелями. И все это — среди клумб и кустарников.

Зелень , дорожки и студенческое кафе

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Следующий проект оказался не менее лаконичен в части озеленения.

В описании говориться, что на территории хотели выделить пространство для студенческого кафе и двух зон отдыха.

Вдоль уже стоящего корпуса должны были убрать небольшую парковку на 25 автомобилей и сделать благоустроенную пешеходную дорожку.

Несмотря на то, что творческая мастерская не стала подробно расписывать подробности озеленения, рендеры говорят в пользу проекта. Для зелени отвели довольно много места.

Зеленый остров в цифрах

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Архитекторы, разработавшие этот проект, учли практически каждую мелочь. Так, они посчитали площадь зеленых площадок, исходя из запланированного объема застройки.

2,4 тыс. кв. м. — размер застройки территории

2,8 тыс. кв. м. — площадь сквера

950 кв. м. — зимний сад

При этом, предполагалось снести всего 14 деревьев, а высадить — не меньше 25 штук.

Все для «отдыха и уединения»

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Планировочное решение территории, согласно данному проигравшему проекту, предполагает максимально сохранение существующих элементов озеленения. Однако, не совсем понятно, как же это будет выглядеть в условиях стройки.

То, что останется от сквера после возведения корпуса АлтГУ проектировщики планировали объединить с главным входом в здания. А еще специалисты хотели соорудит малые формы — перголы для «отдыха и уединения».

Озеленение будет , но не точно

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Сайт проектной компании «Архи Групп».

Благоустройство территории от этой творческой мастерской завуалировано скупыми фразами.

Из всего сказанного в описании ясно, что перед корпусами алтайского вуза будут частично заменены деревья и кустарники, а еще вдоль пр. Социалистический могли появиться длинные участки газона с небольшими зелеными насаждениями.