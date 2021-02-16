Толчки обнулили. Как очередной пересмотр сейсмических норм отразится на строительстве, ценах и безопасности барнаульцев?

При строительстве зданий учитываются разные факторы, в том числе возможность землетрясений определенной балльности. Для этого территорию России разделили на зоны сейсмической активности. На них опираются проектировщики и застройщики при планировании и разработке будущих объектов. Ранее специалисты использовали так называемую 15-ю карту, которая предусматривала для Барнаула максимальную сейсмичность в 6 баллов.
В течение нескольких лет правительство пыталось пересмотреть карты сейсмической активности. Этим вопросом занялась Российская академия наук. В итоге в 2019 году появилось постановление об изменении сейсмонорм, на которое никто сначала не обратил особого внимания. Во-первых, единого мнения по данному вопросу не было даже среди ученых. Во-вторых, на местах до сих пор не провели комплексные геологические исследования, на которые можно опереться при вынесении решения.
Важно, что государственного заказа РАН так и не получила и проталкивала постановление, не заручившись одобрением и техзаданием Минстроя России и власти. Поэтому для строительной отрасли нормы, принятые 1 августа, стали громом среди ясного неба. Причем есть регионы, где планка оказалась понижена. В числе таких Кавказ, где также не были рады переменам.
В первую очередь увеличение сейсмонорм могло привести к неизбежному росту цен на недвижимость. Все расходы легли бы на конечного потребителя, и жилье могло стать менее доступным.
В зависимости от конструктива себестоимость объектов, возводимых после 1 августа 2020 года, увеличилась бы на 15−30%.
Та же опасность грозила сфере капитального ремонта и реконструкции. Цена работ взлетела бы до небес из-за требований усилить конструкции для далеко не новых объектов. В противном случае они перестали бы соответствовать современным требованиям.
Отмененные сейсмонормы предполагали ограничение этажности для зданий из силикатного кирпича (не более шести этажей). Два краевых завода по изготовлению этого стройматериала просто потеряли бы рынки сбыта, ведь девелоперам невыгодно уменьшать высоту объектов. Предприятия столкнулись бы с непростым выбором — уйти с продукцией в другие регионы или попросту закрыться.
Что касается предприятий по производству крупнопанельных железобетонных изделий, то им пришлось бы серьезно пересмотреть конструкции своих изделий. А это влечет за собой дополнительные затраты на переоборудование производственных циклов.
До сих пор не решен вопрос с объектами социальной, культурной и бытовой направленности. Для них балльность сохранилась на уровне 7−8. После отмены постановления по этим зданиям пока нет уточнений. В частности, сложившаяся ситуация не лучшим образом может отразиться на возведении школ. Львиную долю из них до сих пор строят по типовым проектам, не предполагающим принципиальных изменений конструктивов.
В случае если с них не снимут лишние баллы, придется пересматривать проекты или разрабатывать новые, а это влечет за собой дополнительные расходы, в том числе из краевого бюджета.
Сейчас этот вопрос на стадии обсуждения с федеральным и краевым минстроем. Все идет к тому, что и для этих объектов вернут прежние нормы.
Александр Мишустин считает, что перед тем, как возвращаться к подобного рода постановлениям, нужно провести серьезную геолого-разведывательную работу.
Необходимость назрела давно. В 2006 году Союз строителей начал работать в этом направлении. Если к полученным данным добавить свежие, то появится довольно достоверная картина, на основе которой уже можно определить зоны распространения землетрясений. Соответственно им и построить карту балльности разных районов региона.
За последние 20 лет самое большое землетрясение в Барнауле было в 2003 году. Эпицентром стал Горный Алтай. Там наблюдались толчки в 7,5 баллов. До Барнаула же докатились только отголоски в 4,5 балла, которые не принесли значительных разрушений.
Любая максимальная балльность рассчитывается с запасом, опираясь на сейсмическую активность в конкретном районе. Если говорить простым языком, ни одно здание, построенное задолго до принятия новых норм, до сих пор не разрушилось.
Если строение способно устоять, значит, жители не пострадают. Их безопасность — один из основных факторов при проектировании и строительстве любой недвижимости.