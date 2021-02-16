Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля -5°C
Недвижимость

Толчки обнулили. Как очередной пересмотр сейсмических норм отразится на строительстве, ценах и безопасности барнаульцев?

В Алтайском крае отменили повышенные требования к сейсмической безопасности зданий, принятые в августе прошлого года. Все это время было серьезное опасение, что жилье подорожает на 15−30%, а некоторые заводы лишатся алтайского рынка сбыта. Чего удалось избежать, что ждет рынок недвижимости и не рухнет ли Барнаул после очередного землетрясения — разбираемся вместе с председателем Союза строителей Алтайского края Александром Мишустиным.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0
1 Для чего нужны сейсмические нормы?

При строительстве зданий учитываются разные факторы, в том числе возможность землетрясений определенной балльности. Для этого территорию России разделили на зоны сейсмической активности. На них опираются проектировщики и застройщики при планировании и разработке будущих объектов. Ранее специалисты использовали так называемую 15-ю карту, которая предусматривала для Барнаула максимальную сейсмичность в 6 баллов.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Жилой квартал. Новостройки. Парковки.
Анна Зайкова, altapress.ru.
2 Зачем их меняли?

В течение нескольких лет правительство пыталось пересмотреть карты сейсмической активности. Этим вопросом занялась Российская академия наук. В итоге в 2019 году появилось постановление об изменении сейсмонорм, на которое никто сначала не обратил особого внимания. Во-первых, единого мнения по данному вопросу не было даже среди ученых. Во-вторых, на местах до сих пор не провели комплексные геологические исследования, на которые можно опереться при вынесении решения.

Важно, что государственного заказа РАН так и не получила и проталкивала постановление, не заручившись одобрением и техзаданием Минстроя России и власти. Поэтому для строительной отрасли нормы, принятые 1 августа, стали громом среди ясного неба. Причем есть регионы, где планка оказалась понижена. В числе таких Кавказ, где также не были рады переменам.

Барнаул. Новостройки.
Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова
3 Как сейсмические нормы могли повлиять на доступность жилья?

В первую очередь увеличение сейсмонорм могло привести к неизбежному росту цен на недвижимость. Все расходы легли бы на конечного потребителя, и жилье могло стать менее доступным.

В зависимости от конструктива себестоимость объектов, возводимых после 1 августа 2020 года, увеличилась бы на 15−30%.

Та же опасность грозила сфере капитального ремонта и реконструкции. Цена работ взлетела бы до небес из-за требований усилить конструкции для далеко не новых объектов. В противном случае они перестали бы соответствовать современным требованиям.

Разрушившаяся кирпичная кладка.
Разрушившаяся кирпичная кладка.
pixabay.com.
4 Кто еще мог пострадать от удара по отрасли в 1 балл?

Отмененные сейсмонормы предполагали ограничение этажности для зданий из силикатного кирпича (не более шести этажей). Два краевых завода по изготовлению этого стройматериала просто потеряли бы рынки сбыта, ведь девелоперам невыгодно уменьшать высоту объектов. Предприятия столкнулись бы с непростым выбором — уйти с продукцией в другие регионы или попросту закрыться.

Что касается предприятий по производству крупнопанельных железобетонных изделий, то им пришлось бы серьезно пересмотреть конструкции своих изделий. А это влечет за собой дополнительные затраты на переоборудование производственных циклов.

Стройка социального объекта.
Стройка социального объекта.
Минстрой Алтайского края.
5 Все ли сейсмические нормы были пересмотрены?

До сих пор не решен вопрос с объектами социальной, культурной и бытовой направленности. Для них балльность сохранилась на уровне 7−8. После отмены постановления по этим зданиям пока нет уточнений. В частности, сложившаяся ситуация не лучшим образом может отразиться на возведении школ. Львиную долю из них до сих пор строят по типовым проектам, не предполагающим принципиальных изменений конструктивов.

В случае если с них не снимут лишние баллы, придется пересматривать проекты или разрабатывать новые, а это влечет за собой дополнительные расходы, в том числе из краевого бюджета.

Сейчас этот вопрос на стадии обсуждения с федеральным и краевым минстроем. Все идет к тому, что и для этих объектов вернут прежние нормы.

Научное исследование.
Научное исследование.
pixabay.com.
6 Могут ли в Алтайском крае снова изменить сейсмонормы?

Александр Мишустин считает, что перед тем, как возвращаться к подобного рода постановлениям, нужно провести серьезную геолого-разведывательную работу.

Необходимость назрела давно. В 2006 году Союз строителей начал работать в этом направлении. Если к полученным данным добавить свежие, то появится довольно достоверная картина, на основе которой уже можно определить зоны распространения землетрясений. Соответственно им и построить карту балльности разных районов региона.

Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru
7 Не пострадают ли жители Барнаула после очередных изменений нормативов для строительства?

За последние 20 лет самое большое землетрясение в Барнауле было в 2003 году. Эпицентром стал Горный Алтай. Там наблюдались толчки в 7,5 баллов. До Барнаула же докатились только отголоски в 4,5 балла, которые не принесли значительных разрушений.

Любая максимальная балльность рассчитывается с запасом, опираясь на сейсмическую активность в конкретном районе. Если говорить простым языком, ни одно здание, построенное задолго до принятия новых норм, до сих пор не разрушилось.

Если строение способно устоять, значит, жители не пострадают. Их безопасность — один из основных факторов при проектировании и строительстве любой недвижимости.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость