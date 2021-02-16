Толчки обнулили. Как очередной пересмотр сейсмических норм отразится на строительстве, ценах и безопасности барнаульцев?

2 Зачем их меняли?

В течение нескольких лет правительство пыталось пересмотреть карты сейсмической активности. Этим вопросом занялась Российская академия наук. В итоге в 2019 году появилось постановление об изменении сейсмонорм, на которое никто сначала не обратил особого внимания. Во-первых, единого мнения по данному вопросу не было даже среди ученых. Во-вторых, на местах до сих пор не провели комплексные геологические исследования, на которые можно опереться при вынесении решения.

Важно, что государственного заказа РАН так и не получила и проталкивала постановление, не заручившись одобрением и техзаданием Минстроя России и власти. Поэтому для строительной отрасли нормы, принятые 1 августа, стали громом среди ясного неба. Причем есть регионы, где планка оказалась понижена. В числе таких Кавказ, где также не были рады переменам.