Цены на аренду жилья резко выросли в России

Аренда жилья на этот Новый год в Санкт-Петербурге со средним чеком составляет 4 тыс. 500 рублей за сутки (+20% за год), а в Москве — 4 тыс. 950 рублей (+13%).
Также рост цен зафиксирован в Казани и составляет 4 тыс. 950 рублей (+35%), в Сочи — 5 тыс. 300 рублей (+66%) и в Кисловодске — 4 тыс. 170 рублей (+54%).
Самая высокая цена аренды жилья в Эсто-Садоке — 8 тыс. 900 рублей (+11%).
Ранее стало известно, что в России снижаются цены на долгосрочную аренду жилья.
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