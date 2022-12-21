21 декабря
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Недвижимость

Цены на аренду жилья резко выросли в России

Средняя стоимость аренды жилья на новогодние праздники в России за год увеличилась до 5,1 тыс. рублей (20%) за сутки, сообщают ТАСС аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Аренда жилья на этот Новый год в Санкт-Петербурге со средним чеком составляет 4 тыс. 500 рублей за сутки (+20% за год), а в Москве — 4 тыс. 950 рублей (+13%).

Также рост цен зафиксирован в Казани и составляет 4 тыс. 950 рублей (+35%), в Сочи — 5 тыс. 300 рублей (+66%) и в Кисловодске — 4 тыс. 170 рублей (+54%).

Самая высокая цена аренды жилья в Эсто-Садоке — 8 тыс. 900 рублей (+11%).

Ранее стало известно, что в России снижаются цены на долгосрочную аренду жилья.

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