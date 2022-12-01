В Барнауле продолжают по кусочкам восстанавливать памятники в историческом центре города. Но сохранение полноценной «среды» — под угрозой. Как так вышло и что с этим делать алтайские архитекторы рассказали на круглом столе в ИД «Алтапресс».

Реконструкции и планы

Восстановленные исторические памятники становятся точками притяжения. Такого мнения придерживаются и архитекторы, и предприниматели, которые вкладывают деньги в их реконструкцию.

Сейчас архитектурная мастерская «Классика» работает над пятью объектами культурного наследия. Например, это «Русский чай» на Красноармейском проспекте. Руководитель мастерской Александр Деринг надеется, что заведение откроется к концу года. На 2023-й намечено и завершение реставрации аптеки Крюгер.

В самом разгаре реконструкция универмага торгового дома «Сухов и сыновья» на Мало-Тобольской, 36. «У кирпичной усадьбы Сухова более счастливая судьба, чем у угловой морозовской: деревянное здание сгорело, и там до сих пор ничего нельзя сделать», — говорит архитектор.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

Во времена пандемии Агентство стратегических инициатив запустило акселератор «100 городов — 100 лидеров». Для него мастерская разрабатывала проект с рабочим названием «Почему улица Льва Толстого должна быть пешеходной», который вырос в «Купеческий квартал». По-сути, как отметил архитектор, восстановление Суховской усадьбы относится к этому проекту.

«Очень радостно, что стали появляться и другие общественные пространства: на улице Льва Толстого начали осваивать дворы, например, ресторан «Ясная поляна», — добавляет Деринг.

Первая городская электростанция. Анна Зайкова.

Вместе со студентами института дизайна и архитектуры АлтГТУ на базе дипломных проектов архитектор продолжает заниматься развитием территории объектов культурного наследия.

«Сейчас немного заходим на улицу Промышленную, — говорит Александр Деринг. — Отсюда по-сути начинаются все исторические улицы. Мы говорили разработчикам генплана: Промышленную нельзя делать транспортной, какой ее планировали в свое время. Сейчас тому нет предпосылок». По мнению архитектора, это место может стать одним из «подцентров» туркластера.

Заморозки и перспективы

Пока еще замороженной остается территория сереброплавильного завода.

«Я думаю, что Евгений Ракшин прекрасно понимает ситуацию: впереди юбилей Барнаула и что-то нужно делать. Какие-то движения уже начинаются, я думаю, программу в скором времени обнародуют, — говорит Александр Деринг. — Положительные импульсы мы почувствуем — это неизбежно».

Доцент института архитектуры и дизайна АлтГТУ Иван Быков напомнил о безвозвратно утерянном памятнике федерального значения гостинице Империал. Сгорела в 1997 году, на ее месте сейчас находится ТЦ «Воскресенье».

Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com/barneos22

Быков считает, что в скором времени перечень охраняемых памятников культуры пополнят новые объекты — например, советской архитектуры. «Модерн и конструктивизм в какой-то степени город уже теряет: где-то здания облицевали керамогранитом, где-то они просто разрушаются», — говорит он.

Каждое здание как говорит эксперт, имеет историческое значение, они — потенциальные памятники.

Не беспредел , но неправильно

Архитекторы коснулись и серьезной проблемы разрушения среды. Диссонанса, который создает соседство высотных зданий в современном стиле со старинными кирпичными домиками.

«В течение почти 50-ти лет я наблюдаю, как Барнаул теряет историческую зону, — говорит Евгений Башкиров, главный архитектор «Алтайгражданпроекта».

Здание на пр. Красноармейский , 28. Google. Карты.

Он рассказал как около 40 лет назад разрабатывался проект охранно-исторической зоны, который бы защищал не только территорию вокруг конкретного охраняемого объекта, но и среду, комплекс этих объектов. Не утвердили.

С подобным проектом, только воплощенным в реальность, архитектор столкнулся в Колывани, небольшом городке в Новосибирской области, где «Алтайгражданпроект» занимался больничным корпусом.

«Там небольшое количество памятников, которые нужно охранять, — рассказывает Башкиров. — Казалось бы, больница — объект, которому можно позволить многое. Но нет. Установлено: четыре этажа — значит, будет не больше. И в Казани центр — табу. Там жестко. А у нас в исторической части города появляются многоэтажки. Не скажу, что беспредел, но это неправильно».

Как считает архитектор, проект охранно-исторической зоны мог бы дать вектор дальнейшему развитию центра, который сейчас застраивается «вслепую». «Насколько активен застройщик, настолько и поднимется здание», — говорит Башкиров.

Вид с Нагорного парка. Старый Барнаул. vk.com/istoriabarnaula

Сейчас разработка проекта зоны охраны города, где действительно определяется, какой должна быть среда, где можно расставлять акценты, — это дорогое удовольствие, заметил Александр Деринг.

«Буквально год назад появился проект зоны охраны на большинство зданий исторического центра, — говорит он. — Я надеюсь, что те регламенты, которые разработаны для зоны регулирования, лягут в правила землепользования и застройки с исправленным генпланом. И контроль будет жестче».

Кроме проекта планировки всей исторической зоны с жестким строительным регламентом нужна ревизия всех памятников архитектуры, добавляет Евгений Башкиров.

«Сейчас мы проектируем на улице Партизанской, где много памятников. По спискам. Но фактически некоторые из них — это просто старые дома, который уже перестраивались», — заключил он.