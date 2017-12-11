Уникальное благоустройство жилого комплекса в центре Барнаула

ЖК “Изумрудный" отличается современным дизайном и улучшенной отделкой мест общего пользования, большим количеством парковочных мест, просторным холлом, помещением для хранения колясок и велосипедов.

Но главной изюминкой жилого комплекса, являются детский игровой комплекс и спортивные зоны, расположенные на первом этаже дома, переданные в общее пользование для всех жильцов абсолютно бесплатно.

Застройщик не стал отдавать первый этаж дома под магазин или квартиры, а совершенно бесплатно передал для мест общего пользования жильцов дома. И сегодня помимо традиционных детской и спортивной площадки, расположенной во дворе, дом имеет детский игровой комплекс и зону уличных тренажеров, зал для настольного тенниса, площадку для занятий стрит-болом, расположенные в крытом застекленном помещении на первом этаже дома. Это ноу-хау впервые применено в нашем городе и не имеет аналогов.

Сдача дома запланирована на ближайшие месяцы.

До 31 декабря 2017 г. действуют скидки на готовые квартиры комплекса до 5000 рублей за квадратный метр.

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

Застройщик: ООО “ИСК Вектор”. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф