Недвижимость

Уникальное благоустройство жилого комплекса в центре Барнаула

Сегодня, 10:41.
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В центральной части города Барнаула заканчивается строительство нового жилого комплекса “Изумрудный”. Строительная готовность уже 99%. Дом готовится к сдаче.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный". Фото : архив ООО "ИСК Вектор".

ЖК “Изумрудный" отличается современным дизайном и улучшенной отделкой мест общего пользования, большим количеством парковочных мест, просторным холлом, помещением для хранения колясок и велосипедов.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный".

Но главной изюминкой жилого комплекса, являются детский игровой комплекс и спортивные зоны, расположенные на первом этаже дома, переданные в общее пользование для всех жильцов абсолютно бесплатно.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный".

Застройщик не стал отдавать первый этаж дома под магазин или квартиры, а совершенно бесплатно передал для мест общего пользования жильцов дома. И сегодня помимо традиционных детской и спортивной площадки, расположенной во дворе, дом имеет детский игровой комплекс и зону уличных тренажеров, зал для настольного тенниса, площадку для занятий стрит-болом, расположенные в крытом застекленном помещении на первом этаже дома. Это ноу-хау впервые применено в нашем городе и не имеет аналогов.

Сдача дома запланирована на ближайшие месяцы.

До 31 декабря 2017 г. действуют скидки на готовые квартиры комплекса до 5000 рублей за квадратный метр.

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

Застройщик: ООО “ИСК Вектор”. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф

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