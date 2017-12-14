Недвижимость

В Барнауле дорого продают ресторан "Казанова" под застройку

Сегодня, 19:47.
Недвижимость

В Барнауле на продажу выставили земельный участок площадью 1,2 га. На нем расположен ресторан "Казанова" и еще несколько построек.

Участок на Малахова, 86б оценили в 330 млн рублей. На нем расположены трехэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв.м, в котором по данным 2ГИС работает ресторан. И еще три бытовых корпуса с коммуникациями общей площадью 550 кв. м. 

Территория расположена в центре "торгового кластера" на Малаховском кольце. По соседству работают "Огни", "Весна", а в ближайшее время откроется "Простор". Торговые комплексы обрамляют новый барнаульский микрорайон Невский.

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