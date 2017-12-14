В Барнауле дорого продают ресторан "Казанова" под застройку

В Барнауле на продажу выставили земельный участок площадью 1,2 га. На нем расположен ресторан "Казанова" и еще несколько построек.
В Барнауле продают ресторан "Казанова". Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают ресторан "Казанова". Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают ресторан "Казанова". Фото : www.avito.ru.
В Барнауле продают ресторан "Казанова". Фото : www.avito.ru.
Участок на Малахова, 86б оценили в 330 млн рублей. На нем расположены трехэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв.м, в котором по данным 2ГИС работает ресторан. И еще три бытовых корпуса с коммуникациями общей площадью 550 кв. м.
Территория расположена в центре "торгового кластера" на Малаховском кольце. По соседству работают "Огни", "Весна", а в ближайшее время откроется "Простор". Торговые комплексы обрамляют новый барнаульский микрорайон Невский.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.