13 июня 22°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В Барнауле отреставрируют старинную гимназию

Гимназия Будкевич в Барнауле собираются отреставрировать. Из краевого бюджета на это выделяется 9,3 млн рублей, сообщила «Алтайская правда».

Частная женская гимназия М.Ф.Будкевич на Конюшенном пер. в 1908 - 1920гг. (пр.Красноармейский, 14)
Частная женская гимназия М.Ф.Будкевич на Конюшенном пер. в 1908 - 1920гг. (пр.Красноармейский, 14)
retro.moi-barnaul.ru

В здании начала ХХ века ​на пр. Красноармейский, 14 располагается краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров» и алтайское краевое отделение Союза кинематографистов.

Проект реставрации предусматривает наличие мастерских бисера, резьбы по дереву, кабинеты росписи, лепки из глины, музыкальная студия, музей и многое другое.

Также ожидается благоустройство, озеленение и ограждение территории.

3 млн планируется выделить на работы в 2021 году и 6,3 млн — в 2022.

Закончить подрядчик обязан не позднее следующей осени.

Ранее общественность Барнаула взбудоражила новость о «непонятных» работах, которые ведутся на памятнике исторического наследия по адресу ул. Интернациональная, 150. Подрядчик рассказал, что сейчас происходит с объектом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость