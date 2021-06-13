В Барнауле отреставрируют старинную гимназию

В здании начала ХХ века на пр. Красноармейский, 14 располагается краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров» и алтайское краевое отделение Союза кинематографистов.
Проект реставрации предусматривает наличие мастерских бисера, резьбы по дереву, кабинеты росписи, лепки из глины, музыкальная студия, музей и многое другое.
Также ожидается благоустройство, озеленение и ограждение территории.
3 млн планируется выделить на работы в 2021 году и 6,3 млн — в 2022.
Закончить подрядчик обязан не позднее следующей осени.
Ранее общественность Барнаула взбудоражила новость о «непонятных» работах, которые ведутся на памятнике исторического наследия по адресу ул. Интернациональная, 150. Подрядчик рассказал, что сейчас происходит с объектом.