В Барнауле отреставрируют старинную гимназию

Гимназия Будкевич в Барнауле собираются отреставрировать. Из краевого бюджета на это выделяется 9,3 млн рублей, сообщила «Алтайская правда».

Частная женская гимназия М.Ф.Будкевич на Конюшенном пер. в 1908 - 1920гг. (пр.Красноармейский, 14)

В здании начала ХХ века ​на пр. Красноармейский, 14 располагается краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров» и алтайское краевое отделение Союза кинематографистов.

Проект реставрации предусматривает наличие мастерских бисера, резьбы по дереву, кабинеты росписи, лепки из глины, музыкальная студия, музей и многое другое.

Также ожидается благоустройство, озеленение и ограждение территории.

3 млн планируется выделить на работы в 2021 году и 6,3 млн — в 2022.

Закончить подрядчик обязан не позднее следующей осени.

Ранее общественность Барнаула взбудоражила новость о «непонятных» работах, которые ведутся на памятнике исторического наследия по адресу ул. Интернациональная, 150. Подрядчик рассказал, что сейчас происходит с объектом.