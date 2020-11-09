В Барнауле продолжают разбирать дом в центре. Горожане завели беседы об урбанизме

В Барнауле продолжаются работы по демонтажу дома на пр. Ленина, недалеко от моста на Новом рынке. Барнаульцы в соцсетях поспорили о ценностях архитектуры, парковках и комфортности городской среды.

«В самом центре до сих пор стоят старые страшные дома, в которых до сих пор живут. Но постепенно их сносят и строят новые красивые здания. Может, через несколько лет Барнаул и станет столицей мира», — пишут в сообществе Barnaul22.

Там же опубликовано видео с места будущей стройки.

Как уже писал altapress.ru, дом на пр. Ленина, 129 готовят под снос, освободится 1,8 тыс. кв. м земли. На этом месте может появиться жилая высотка и, возможно, не одна.

«В гонке за большими скворечниками постепенно уничтожаем свою историю, архитектуру, память», — считают некоторые из участников обсуждения в паблике. В ответ на это многие посчитали, что такая архитектура ценности не представляет, тем более в том виде, в каком она находится сейчас.

При этом нашлось много сторонников малоэтажных зданий. Такие двухэтажки, как этот попавший под снос дом, по сути небольшие «таунхаусы со своим двориком, без особых проблем с парковкой», отметил один из пользователей.

Аварийный дом на пр. Ленина , 129 готовят к сносу. Анна Зайкова.

Подавляющее большинство горожан высказались против высотной застройки «человейниками» хотя бы в центре города, где и так вечная проблема с парковочными местами, считают комментаторы.

И в целом «плотность застройки вступает в противоречие с термином „комфортная городская среда“», добавил другой подписчик группы.

«Барнаул это какая-то антиметодичка по градостроительству», — подытожили в комментариях.

Напомним, будут ли освободившуюся землю передавать застройщику, пока еще не известно.

«Информация о строительстве иных объектов на месте снесенного дома в комитете отсутствует», — отвечали altapress.ru в профильном комитете мэрии Барнаула.