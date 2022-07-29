29 июля
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Недвижимость

В Барнауле рядом с мэрией построят жилой комплекс

В Барнауле на ул. Гоголя, 52 рядом с городской мэрией построят новый ЖК с велодорожками, детской площадкой и тренажерами, пишет amic.ru. Застройщик — СК «Сибирия».

Мэрия Барнаула.
Мэрия Барнаула.
Олег Богданов

Дом будет П-образной формы. В здании запланирована шестиэтажная секция с выходом на улицу Гоголя и десятиэтажный подъезд в глубине квартала.

Парковка на 131 машиноместо будет под землей. На ее крыше разместится пешеходная зона.

ЖК построят на месте снесенной мебельной фабрики, которая была возведена в 30-е годы.

Проект находится на стадии проектирования — поэтому какие будут планировки, пока неизвестны. Однако строительные работы планируют начать осенью 2022 года, а завершить — в 2024 году.

Жилой комплекс на этом месте хотели возвести еще в 2017 году, но проект заморозили из-за памятников архитектуры, находящихся рядом.

Ранее в Новоалтайске недостроенный дом ЖК «Демидов-парк» выставили на торги.

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