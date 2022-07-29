В Барнауле рядом с мэрией построят жилой комплекс

Дом будет П-образной формы. В здании запланирована шестиэтажная секция с выходом на улицу Гоголя и десятиэтажный подъезд в глубине квартала.
Парковка на 131 машиноместо будет под землей. На ее крыше разместится пешеходная зона.
ЖК построят на месте снесенной мебельной фабрики, которая была возведена в 30-е годы.
Проект находится на стадии проектирования — поэтому какие будут планировки, пока неизвестны. Однако строительные работы планируют начать осенью 2022 года, а завершить — в 2024 году.
Жилой комплекс на этом месте хотели возвести еще в 2017 году, но проект заморозили из-за памятников архитектуры, находящихся рядом.
Ранее в Новоалтайске недостроенный дом ЖК «Демидов-парк» выставили на торги.