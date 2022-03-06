В Барнауле за 7,5 млн рублей продается мрачный «замок» с кованой дверью и большим подвалом

В Барнауле выставили на продажу коттедж, требующий ремонта. Его площадь составляет 217 кв. м, размер участка под ним — 10,1 соток. По словам автора объявления на « Авито », в доме могут комфортно проживать две семьи.

Коттедж находится на ул. Панкратова, 97. Как отмечается в объявлении, он относится к категории «на два хозяина». В доме оборудованы два отдельных входа. В трехэтажную часть уже можно заезжать и жить. Двухэтажная требует ремонта.

Судя по фотографиям фасадов и внутренней обстановки, собственник хотел применить нестандартное решение для оформления самого здания и интерьера. Башенки, облицовка грубым камнем, кованая дверь — видно, что средневековые замки явно не безразличны владельцу недвижимости.

На территорию коттеджа «посажены» баня, гараж со смотровой ямой, теплица, сарай и недостроенный двухэтажный дом. Отмечается также, что на участке есть большое подвальное помещение, но где именно оно находится, автор не уточняет.