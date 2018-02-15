В Госдуму внесут закон о реновации жилья для всей России

О внесении законопроекта о реновации жилья в России сообщила глава комитета Совфеда по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, пишут "Известия".
"На конец февраля я планирую внесение… Он готов реально. Я просто хочу выбросить оттуда какие-то градостроительные моменты… Хороший проект, я думаю, что он будет поддержан", — сказала Хованская.
Новый документ будет отличаться от закона, принятого в связи с проведением реновации жилого фонда Москвы. Это будет краткосрочная программа на три года.
"Люди сейчас по московскому закону не понимают, когда их будут переселять. Если программа рассчитана на очень длительный срок, больше 10 лет, надо хотя бы в пределах трех лет людям подсказать, как им свою жизнь обустраивать на этот период", — объяснила Хованская.
Помимо этого в законопроекте предусматривается, что решение о включении многоквартирного жилого дома в программу реновации может быть принято только единогласным решением пришедших на общее собрание жильцов.
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