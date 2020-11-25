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Недвижимость

Владельцы «Мария-Ра» покупают площади в доме норвежского подданного в центре Петербурга

Владельцы алтайского ритейлера «Мария-Ра» собираются купить торгово-офисные помещения в доме Гансена на Малой Конюшенной улице 16/26 в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант».

Барнаульский предприниматель Евгений Ракшин.
Барнаульский предприниматель Евгений Ракшин.
Дмитрий Лямзин

Компания «Первый» (принадлежит Евгению, Алле и Галине Ракшиным) стала единственным участником торгов по продаже площадей (5,2 тыс кв. м) в историческом здании. Оно находится в собственности банка ФК «Открытие».

Из-за отсутствия других заявок аукцион признали несостоявшимся, но фирма получила возможность купить площади по изначальной цене — 800 млн рублей.

Договор планируется заключить в ближайшее время, сообщил источник.

Здание дома Гансена это объект культурного наследия регионального значения. Земельный участок с 1870 года был во владении норвежского подданного Германа Гансена, а помещения здания сдавались внаем.

Впоследствии дом принадлежал наследникам подданного.

Ранее Ракшины купили Мещаниново подворье в Москве, выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. метров, у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners — офисно-складской комплекс на 21 000 кв. метров.

«Первый» также претендовал на здания Минэкономразвития, однако недвижимость по итогам торгов досталась департаменту городского имущества Москвы.

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