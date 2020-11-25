Владельцы «Мария-Ра» покупают площади в доме норвежского подданного в центре Петербурга

Компания «Первый» (принадлежит Евгению, Алле и Галине Ракшиным) стала единственным участником торгов по продаже площадей (5,2 тыс кв. м) в историческом здании. Оно находится в собственности банка ФК «Открытие».
Из-за отсутствия других заявок аукцион признали несостоявшимся, но фирма получила возможность купить площади по изначальной цене — 800 млн рублей.
Договор планируется заключить в ближайшее время, сообщил источник.
Здание дома Гансена это объект культурного наследия регионального значения. Земельный участок с 1870 года был во владении норвежского подданного Германа Гансена, а помещения здания сдавались внаем.
Впоследствии дом принадлежал наследникам подданного.
Ранее Ракшины купили Мещаниново подворье в Москве, выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. метров, у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners — офисно-складской комплекс на 21 000 кв. метров.
«Первый» также претендовал на здания Минэкономразвития, однако недвижимость по итогам торгов досталась департаменту городского имущества Москвы.