Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт дома за десятки миллионов рублей на пр. Ленина

В Барнауле на пр. Ленина, 67а пройдет капитальный ремонт. Но для начала нужно найти подрядчика.

Начальная цена контракта составляет 63,9 млн рублей, следует из Единой информационной системы в сфере закупок.

Последний капитальный ремонт в доме проходил в 2011 году. Тогда подлатали крышу и фасад. Спустя 12 лет фасад пришел в негодность и неоднократно осыпался, почти на прохожих.

Дело в том, что "Сибирская транспортной компания" провела некачественный ремонт двух домов: пр. Ленина 67 и 67а.

Как следует из материалов дела, арбитражный суд обязал городскую администрацию выплатить подрядчику 2,3 млн рублей.

А "Сибирскую транспортную компанию" обязали выплатить комитету по ЖКХ Барнаула 3,2 млн рублей.

В "плюсе" осталась городская администрация - она получила от подрядчика 823 тыс. рублей.

Теперь новый подрядчик должен заменить коммунальные и инженерные системы, включая отопление, водоотведение и электроснабжение.