Зачем барнаульские застройщики стали увеличивать окна в новых домах

В таких условиях большое значение принимают отдельные детали, важные для потребителя. Одной из них являются окна будущего дома.

Новым трендом в строительстве является увеличение размеров окон в сочетании со специальным архитектурным стеклом, которое играет значительную роль в построении облика здания. Отличить его можно по цветовому оттенку и зеркальному эффекту. Такое стекло имеет повышенные солнцезащитные свойства. Полностью от солнца оно безусловно не спасет, однако ощутить эффект будет возможно. Помещение будет нагреваться меньше, тем самым и затраты на охлаждение сократятся. Кроме того, высокие отражающие свойства архитектурного стекла обеспечивает конфиденциальность в светлое время суток и зрительный комфорт. Так же оно способствует меньшему выгоранию предметов интерьера.

Ксения Белоусова,

директор ООО "ИСК "Алгоритм":

Сегодня мы используем архитектурное стекло "Stopsol Phoenix Clear" производства "AGC" в ЖК "Тетрис" на ул. Димитрова 126. Оно дает объекту яркий и интересный внешний вид, оживляет архитектуру.

Теперь попробуем взглянуть на вопрос остекления из квартиры глазами будущих жильцов. Каждый хочет, чтобы все в его квартире было сделано "качественно". За этим словом обычно скрывается требование к теплу, звукоизоляции, удобству использования и внешнему виду.

Одной из важных составляющих любого окна, которая должна обеспечить соответствие изделия указанным выше ожиданиям является использование качественного профиля. "ИСК "Алгоритм", несмотря на то, что на рынке существуют множество дешевых аналогов, делает выбор в пользу качественного немецкого профиля REHAU, который давно зарекомендовал себя на мировом рынке пластиковых окон, и входит в топ-рейтинг оконных профилей.

Использование качественного профиля – это лишь часть оконного изделия. Не менее важную роль занимает выбор компании, которая изготовит и установит изделие на объекте.

Ксения Белоусова,

директор ООО "ИСК "Алгоритм":

Ксения Белоусова. В выборе подрядчика для установки окон на наших объектах, для нас важен опыт и профессионализм компании, поэтому преимущество мы отдали одному из лидеров этой отрасли в нашем регионе – инжиниринговой компании "Венталь" (ГК"АКТО"). Данный выбор обеспечил нам не только качественное выполнение работ, но и эффективное гарантийное обслуживание изделий.



Александр Зайцев,

директор ООО "Венталь" (ГК "АКТО"):

Мы стараемся максимально ответственно подходить к каждому этапу. Ведь все в конченом итоге влияет на потребительские свойства продукта. На этапе проектирование инженер продумывает как саму конструкцию, так и узлы примыкания, предлагает наилучшие технологические решения. Затем изготовление в цехе, где мы используем только самое современное автоматизированное оборудование, далее специализированная доставка и монтаж по технологии. Так же гарантийное и постгарантийное обслуживание не менее важны. Мы понимаем, что на каждом этапе должны работать профессионалы своего дела, именно поэтому мы постоянно занимаемся обучением и развитием персонала.

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