19 января
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Недвижимость

Застройщика домов на Приречной банкротят в Барнауле

Компанию, связанную со строительством домов на ул. Приречной, банкротят в Барнауле, пишет «Толк».

ЖК "Новая пристань".
ЖК "Новая пристань".
архив СК "Сибирия"

Банкротят компанию «Генподрядная организация № 1». По информации издания, фирма задолжала кредитору «ЛигаСтрой» 1,3 млн рублей.

Заявленный истцом долг арбитраж признал обоснованным. Застройщик участвовал в возведении нескольких ЖК и был связан с застройщиком «Сибирия».

«Генподрядная организация № 1» зарегистрирована в 2015 году. Она занималась строительством домов на ул. Приречной, , Чехова, 20а, а также выступала инвестором и подрядчиком.

Ранее сообщалось, что 4 млрд рублей потребуется Алтайскому краю для строительства жилья на селе.

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