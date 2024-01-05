Алтайские подростки-реконструкторы провели турнир по фехтованию

В Камне-на-Оби 5 декабря участники клуба исторической реконструкции "Сибирские коты" провели турнир по фехтованию на протектированном оружии, стало известно altapress.ru .

Турнир по фехтованию в Камне-на-Оби

В соревновании приняли участие подростки из Камня-на-Оби. Средний возраст участников составил от 14 до 16 лет.

Подростки выявляли лучшего в фехтовании. Для этого они облачились в исторические доспехи. В целях безопасности сражение проходило на пластиковых мечах. Также ребята соревновались на кулачных щитах и двуручных мечах.

Все участники занимаются в местном клубе исторической реконструкции "Сибирские коты", которую возглавляет Алексей Булгаков. Он отметил, что в турнире участвовали ребята с разным уровнем подготовки.

Ранее в Барнауле состоялся турнир по художественной гимнастике. Турнир под названием "Путь к триумфу" включал в себя юных гимнасток из Барнаула, Новосибирска, Белокурихи и Бийска.

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