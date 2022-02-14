Алтайский легкоатлет установил рекорд России. И это не Шубенков

Спортсмены Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края блестяще выступили на одном из самых значимых легкоатлетических турниров «Русская зима» 13 февраля, пишет « Алтайский спорт ».

Бегунья Полина Миллер с результатом 36,65 выиграла дистанцию 300 метров, а Савелий Савлуков поставил новый рекорд России — 1 минута 01,25 секунды в беге на 500 метров.

Кстати, призы на 500-метровке разыгрывались на «Русской зиме» впервые, то есть Савлуков вошел в историю соревнований как первый рекордсмен в этой дисциплине.

Савелий Савлуков. altaisport.ru

Летом 2021 года Полина Миллер стала лучшей на престижных соревнованиях в Швейцарии.

Тем же летом известный рекордсмен, чемпион и двукратный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков выиграл предолимпийский чемпионат России.

К сожалению, на Олимпиаде в Токио он не выступил — из-за старой травмы снялся перед самым стартом.