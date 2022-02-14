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Спорт

Алтайский легкоатлет установил рекорд России. И это не Шубенков

Спортсмены Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края блестяще выступили на одном из самых значимых легкоатлетических турниров «Русская зима» 13 февраля, пишет «Алтайский спорт».

Легкая атлетика, бег.
Легкая атлетика, бег.
CC0

Бегунья Полина Миллер с результатом 36,65 выиграла дистанцию 300 метров, а Савелий Савлуков поставил новый рекорд России — 1 минута 01,25 секунды в беге на 500 метров.

Кстати, призы на 500-метровке разыгрывались на «Русской зиме» впервые, то есть Савлуков вошел в историю соревнований как первый рекордсмен в этой дисциплине.

Савелий Савлуков.
Савелий Савлуков.
altaisport.ru

Летом 2021 года Полина Миллер стала лучшей на престижных соревнованиях в Швейцарии.

Тем же летом известный рекордсмен, чемпион и двукратный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков выиграл предолимпийский чемпионат России.

К сожалению, на Олимпиаде в Токио он не выступил — из-за старой травмы снялся перед самым стартом.

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