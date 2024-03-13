Барнаульская спортсменка взяла бронзовую медаль в соревнованиях по боксу

Барнаульская спортсменка стала бронзовым призером соревнований в Черногории. Об этом сообщает администрация города.

В Черногории 5−10 марта прошел международный турнир по боксу среди юниоров и юниорок 17−18 лет «Жемчужина Адриатики».

В соревнованиях приняли участие 245 боксеров из 22 стран мира.

Бронзовую медаль взяла Анастасия Грибанова, представительница СШОР «Алтайский ринг».

Отмечается, что по итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. У российских спортсменов восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что известный московский тренер Андрей Бупас провел мастер-класс в «Азбуке бокса».

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