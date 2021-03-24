Барнаульский футболист Соболев проверит, достались ли деньги от «Спартака» его детскому тренеру

Футболист «Спартака», 24-летний барнаулец Александр Соболев проверит, досталось ли что-то из суммы солидарных выплат, которые клуб перевел барнаульскому «Динамо», его детскому тренеру Александру Горбунову. Об этом спартаковец упомянул в большом интервью порталу sport-express.ru.

Солидарные выплаты за футболистов — это деньги, которые клубы перечисляют школам, воспитавшим их звезд. Ранее сообщалось, что московский «Спартак» готов выплатить за Соболева 1,8 млн рублей.

«Надо бы, кстати, позвонить и выяснить, досталось ли ему что-то из той серьезной для нашего города суммы солидарных выплат, которую „Спартак“ перевел за меня барнаульскому „Динамо“. Не уверен, что до него дошло хоть что-то, и если так, то это несправедливо. Кого еще вознаграждать за мое воспитание, если не Горбунова?», — сказал в интервью Соболев.

В конце 2020 года он уже заявлял, что солидарные выплаты за переход в «Спартак» должны достаться тренеру и непосредственно спортивной школе, а не футбольному клубу.

За переход Соболева из «Томи» в «Крылья Советов» барнаульский футбольный клуб получил около 280 тыс. рублей.

Дальнейший переезд Александра в московский «Спартак» принес «Динамо-Барнаул» немногим более 1,8 млн, рассказывал altapress.ru президент «Динамо-Барнаул» Алексей Минин.

«Все компенсационные выплаты четко обозначены в Регламенте по статусу и переходам игроков, который подготовлен Российским футбольным союзом. Это закон, и мы от него отступить не имеем права», — говорил он.

Сам Александр Горбунов говорил, что спортшкола из этих выплат от «Крыльев Советов» ничего не получила.

«Наша школа входит в состав футбольного клуба, у нас нет своего счёта, он общий. Куда уходят деньги, мне не сообщают, я обычный тренер. <…> От денег, которые перечисляли „Крылья“, я ничего не получил. По „Спартаку“ не знаю, были ли выплаты вообще. За Сашу я получил деньги только тогда, когда он подписал свой первый контракт с „Томью“ — 50 тыс. рублей плюс подоходный налог. Итого я получил — 44 тыс. рублей и ничего больше», — говорил тренер в интервью «Чемпионату».

Ранее сразу три воспитанника спортшколы «Динамо» Барнаул оказались в составе сборной России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. Станислав Черчесов вызвал Юрия Дюпина, Александра Соболева и Александра Жирова.

Стартовый матч квалификации россияне проведут 24 марта против Мальты.