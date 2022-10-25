Часть мозга удалили школьнику после соревнований по карате

На соревнованиях по карате 16-летний школьник получил удар в голову. После этого ему удалили часть головного мозга, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

ЧП случилось в Калининграде, на чемпионате и первенстве города по карате среди подростков и взрослых.

Во время соревнований подросток получил удар в висок.

Дежурный медик — главврач платной скорой помощи — осмотрел его и дал анальгин, а после отпустил домой.

Каратист дождался награждения, получил медаль.

Но через три часа ему стало плохо. Бригада скорой помощи доставила его в реанимацию, пишет Газета.Ru.

Томография показала — у школьника произошло кровоизлияние в мозг. Подростка срочно прооперировали. Во время операции удалили большой участок мозга в височной доле.

Ранее российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову.