9 ноября
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Спорт

Допинговое дело олимпийской чемпионки Валиевой передали в спортивный арбитраж

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает РИА Новости.

Коньки.
Коньки.
Архив сайта 5ine.ru

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не планирует публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой. Расследование завершилось, дело должен рассмотреть Дисциплинарный антидопинговый комитет.

Особое мнение

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина удивилась, что Валиеву называют главным героем сборной на Играх в Пекине.

«Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов. Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. То, что на нее выпало — катастрофа: для нее лично, для фигурного катания и олимпийской команды. Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — цитировал Роднину «Чемпионат».

Что произошло

Во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал.

В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В последний момент ей разрешили принять участие в личном турнире.

На Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Между тем Валиева стала самой богатой российской фигуристкой.

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