22 августа
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Спорт

Елену Исинбаеву не включили в список влиятельных спортсменок

Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила не включать российскую прыгунью с шестом Елену Исинбаеву, указывает Газета.Ru.

Майор Исинбаева.
Майор Исинбаева.
mil.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал такое решение странным. Напомним, на счету именитой спортсменки несколько олимпийских медалей, 28 мировых рекордов.

По мнению тележурналиста, Елена Исинбаева — легенда мировой легкой атлетики. Также он поделился, что пролистал список влиятельных спортсменов на более чем 40 листах и не нашел там имени Елены.

Ранее публицист жестко и оскорбительно раскритиковал Исинбаеву за переезд в Испанию.

По мнению публициста, бежит из страны сволочь — «люди мира», которые были успешными в прежней реальности и мечтающие спасти свое сытое существование.

Сталлавин написал: "Пусть тикает вся эта мразота, чтоб на своей земле остались лишь те, кто ее достоин".

Отдельно публицист высказался по поводу "человека мира": "Нету больше никакого единого глобального мира, а снова есть «мы» и «они».

Многократная чемпионка мира, майор Российской армии Елена Исинбаева оказалась в центре скандала, когда опубликовала пост в соцсетях на русском и испанском языках. В посте спортсменка заявила, что служба в ВС РФ в звании майора носила номинальный характер, что она — человек мира.

Ранее СМИ выяснили, какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе. Также сообщалось, что она переехала в Испанию

За заслуги и политика

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Состояла в движении Putin Team.

В январе 2020 года Исинбаева находилась в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

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