Елену Исинбаеву не включили в список влиятельных спортсменок

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал такое решение странным. Напомним, на счету именитой спортсменки несколько олимпийских медалей, 28 мировых рекордов.

По мнению тележурналиста, Елена Исинбаева — легенда мировой легкой атлетики. Также он поделился, что пролистал список влиятельных спортсменов на более чем 40 листах и не нашел там имени Елены.

Ранее публицист жестко и оскорбительно раскритиковал Исинбаеву за переезд в Испанию.

По мнению публициста, бежит из страны сволочь — «люди мира», которые были успешными в прежней реальности и мечтающие спасти свое сытое существование.

Сталлавин написал: "Пусть тикает вся эта мразота, чтоб на своей земле остались лишь те, кто ее достоин".

Отдельно публицист высказался по поводу "человека мира": "Нету больше никакого единого глобального мира, а снова есть «мы» и «они».

Многократная чемпионка мира, майор Российской армии Елена Исинбаева оказалась в центре скандала, когда опубликовала пост в соцсетях на русском и испанском языках. В посте спортсменка заявила, что служба в ВС РФ в звании майора носила номинальный характер, что она — человек мира.

Ранее СМИ выяснили, какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе. Также сообщалось, что она переехала в Испанию

За заслуги и политика

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Состояла в движении Putin Team.

В январе 2020 года Исинбаева находилась в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.