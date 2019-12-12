Гребля, Миллер и манеж: ключевые события, изменившие алтайский спорт в 2019 году

В сентябре после более чем годового простоя вновь открылся барнаульский Дворец зрелищ и спорта. Капитальный ремонт в обветшавшем спорткомплексе новый собственник — предприниматель Михаил Дроздов — вел ударными темпами, чтобы успеть к новому хоккейному сезону. На арене заменили холодильное оборудование, кресла, а также отремонтировали фойе.
В следующем году планируется привести в порядок фасад здания. В феврале обновленный дворец — «Титов-Арена» — примет свой первый концерт.
Впервые в истории Барнаула на его территории в официальном статусе пройдут международные соревнования по гребному спорту — такое решение в марте 2019 года приняла Международная федерация каноэ. Этап Кубка мира на Алтае состоится в начале июня 2021 года и примет около 600 участников.
К началу стартов на гребном канале в Барнауле должны произойти серьезные изменения. В частности, будет запущен обводной канал, позволяющий спортсменам возвращаться с финиша обратно на старт, не мешая другим гребцам на дистанции. Наличие обводного канала является обязательным условием для стороны, принимающей этап Кубка мира.
В нынешнем году в профессиональном хоккее на Алтае произошли существенные изменения: основная команда сменила название на «Динамо-Алтай», а также почти весь играющий состав и тренеров. Сам же хоккей решено переставлять на коммерческие рельсы, привлекая больше спонсоров со стороны бизнеса и уменьшая постепенно долю краевого финансирования. Если эксперимент пройдет успешно, в краевом минспорте по такой модели планируют перестроить все имеющиеся в регионе профессиональные клубы.
Что касается результатов, то пока у «Динамо-Алтай» они вполне приличные: впервые за много лет команда выбилась в лидеры первенства ВХЛ и намерена побороться за самые высокие места.
Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер вновь стала одной из лучших в стране. К золоту на чемпионате России, завоеванному в прошлом году, в нынешнем она добавила бронзу, показав хорошие результаты на турнире в закрытом помещении.
На международных соревнованиях молодой бегунье пока покоряются только турниры среди юниоров — в 2019 году у нее золото на чемпионате Европы на коронной дистанции 400 метров. На чемпионате мира в Катаре пробиться в финал Полина не смогла, но все равно подтвердила свои спортивные амбиции. Миллер является одним из претендентов на попадание на Олимпийские игры в Токио в следующем году.
В августе стало известно, что алтайский политех закрывает свой спортивный манеж на реконструкцию. Все бы ничего, если бы не одно но. После ремонта легкой атлетики в нем по сути не предусматривалось. Руководство вуза решило вместо беговых дорожек постелить паркет для игровых видов спорта.
Разразившийся скандал дошел до Москвы, где Всероссийская федерация легкой атлетики встала на защиту своих подопечных. После жарких переговоров и взаимных обвинений политех пошел на попятную. Дорожки в манеже оставили, но в таком же убитом состоянии, как и были.