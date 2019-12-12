Гребля, Миллер и манеж: ключевые события, изменившие алтайский спорт в 2019 году

1 Открытие года

В сентябре после более чем годового простоя вновь открылся барнаульский Дворец зрелищ и спорта. Капитальный ремонт в обветшавшем спорткомплексе новый собственник — предприниматель Михаил Дроздов — вел ударными темпами, чтобы успеть к новому хоккейному сезону. На арене заменили холодильное оборудование, кресла, а также отремонтировали фойе.

В следующем году планируется привести в порядок фасад здания. В феврале обновленный дворец — «Титов-­Арена» — примет свой первый концерт.