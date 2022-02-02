Губерниев «откроет» на «России 1» Олимпиаду в Пекине

Трансляция начнется в 15:00 мск. Ее можно будет также увидеть на платформе «Смотрим».
Комментировать церемонию открытия Олимпиады будет Дмитрий Губерниев, пишет bfm.ru.
Предполагается, что на церемонии открытия Игр-2022 будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.
Власти Поднебесной объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы «принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи» вируса.
Олимпиада будет обеспечиваться зеленой энергией. Будет осуществлено полное покрытие сетью 5G, часть услуг будут предоставлять роботы.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.