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Спорт

Известный хоккеист рассказал о желании выпить пива после матчей

Российский хоккеист Александр Радулов в интервью YouTube-каналу Дмитрия Яшанькина рассказал об отношении к пиву.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

36-летний Радулов признался — хоккеисты могут позволить себе выпить после матчей, если им захочется.

«Для меня ничего зазорного нет, чтобы выпить одну-две бутылки пива после игры. Но нет такого, что это на постоянке. Просто бывает, когда есть желание», — поделился он.

31 мая Радулов покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» и подписал контракт с «Ак Барсом» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), напоминает Lenta.ru. Он выступал за американскую команду с 2017 года.

<Между тем барнаульцы пожертвовали двумя литрами пива, чтобы потушить машину.>

Ранее Овечкин отреагировал на свое 70-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ.

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