Как быстрее и легче всего добиться плоского живота перед Новым годом, рассказал эксперт

Специалист уверен, что упражнения планка, "альпинист" и обратные скручивания помогут привести живот в форму.
Планка — популярное упражнение. Его нужно делать на предплечьях и не забывать напрягать мышцы живота, ягодиц и ног. Потратить на него нужно минимум минуту. Если этого кажется недостаточно — сделать несколько подходов.
«Альпинист» делают в той же позе планки. В активном темпе нужно поднимать колени по одному к противоположному локтю в течение 35 секунд.
И последнее, но не менее эффективное упражнение — обратное скручивание. Его делают лежа с согнутыми коленями под углом 90 градусов, ступни упирают в пол.
Нужно оторвать ноги от пола, поднять бедра и подтянуть колени к голове настолько, насколько можно, не отрывая спины от коврика. Затем опустить.
Эффект будет заметен уже через три-четыре дня. А за два месяца можно легко избавиться от лишних сантиметров, которые могут смущать.
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