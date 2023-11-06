6 ноября
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Спорт

Как быстрее и легче всего добиться плоского живота перед Новым годом, рассказал эксперт

До Нового года осталось меньше двух месяцев, но начинать приводить тело в порядок нужно уже сейчас. Тренер Джек Клэкстон назвал три самых действенных упражнения для плоского живота. Его слова приводит The Sun.

Тренировка.
Тренировка.
freepik.com/Drazen Zigic

Специалист уверен, что упражнения планка, "альпинист" и обратные скручивания помогут привести живот в форму.

Планка — популярное упражнение. Его нужно делать на предплечьях и не забывать напрягать мышцы живота, ягодиц и ног. Потратить на него нужно минимум минуту. Если этого кажется недостаточно — сделать несколько подходов.

«Альпинист» делают в той же позе планки. В активном темпе нужно поднимать колени по одному к противоположному локтю в течение 35 секунд.

И последнее, но не менее эффективное упражнение — обратное скручивание. Его делают лежа с согнутыми коленями под углом 90 градусов, ступни упирают в пол.

Нужно оторвать ноги от пола, поднять бедра и подтянуть колени к голове настолько, насколько можно, не отрывая спины от коврика. Затем опустить.

Эффект будет заметен уже через три-четыре дня. А за два месяца можно легко избавиться от лишних сантиметров, которые могут смущать.

Кстати, 2024 год будет високосным. Почитайте, чего придется избегать в новом году, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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