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Спорт

Летний биатлон к «Дню защиты детей»

1 июня 2024 г. на лыжной базе АлтГПУ состоялось открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек, посвященное Дню защиты детей.

Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Фото предоставлено ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 13-14 лет и 10-12 лет. Спортсмены 13-14 летнего возраста соревновались на дистанции 2,5 км, (кросс) со стрельбой на четырех рубежах — два рубежа из положения лежа и два — из положения стоя. Спортсмены 10-12-летнего возраста соревновались на дистанции 2 км, (кросс) со стрельбой на трех рубежах из положения лежа.

На старт вышли биатлонисты из Заринска, представители МАУ «Спорт», СШ «Олимпиец» Бийского района, юные биатлонисты Алтайского училища олимпийского резерва, биатлонисты СШ Алтайского района и воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» — всего в соревнованиях приняли участие 55 юных спортсменов.

Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Фото предоставлено ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Результаты

Возрастная группа 13-14лет (юноши):

1 место — Беспаликов Евгений — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»;
2 место — Пацуков Ростислав — МАУ «Спорт», Заринск;
3 место — Александров Роман — МАУ «Спорт», Заринск.

Возрастная группа 13-14 лет (девушки):

1 место — Лопатина Елена — МАУ «Спорт», Заринск;
2 место — Домичек Валерия — СШ «Олимпиец», Бийский район;
3 место — Кривенкова Катерина — МАУ «Спорт»,Заринск.

Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Фото предоставлено ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Возрастная группа 10-12 лет (юноши):

1 место — Тенешев Тимофей — МАУ «Спорт», Заринск;
2 место — Пьянков Михаил — СШ «Олимпиец», Бийский район;
3 место — Егоров Тихон — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Открытое первенство города Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек.
Фото предоставлено ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Возрастная группа 10-12 лет (девушки):

1 место — Литвинова Арина — СШ Алтайское;
2 место — Овчинникова Диана — МАУ «Спорт», Заринск;
3 место — Птичкина Екатерина — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».

Организаторами соревнований выступили ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», Институт физической культуры и спорта АлтГПУ, информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Мария Яшина, пресс-служба ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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