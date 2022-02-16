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Спорт

Мама и дедушка Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе фигуристки

Родственники российской фигуристки Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.

Камила Валиева, российская фигуристка.
Камила Валиева, российская фигуристка.
instagram.com/kamilavalieva26.

В ходе заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) выступил дедушка 15-летней фигуристки. Он прислал в суд заснятое в автомобиле видео, на котором демонстрирует пачку триметазидина и утверждает, что периодически использует этот препарат, когда ему становится плохо, сообщает The New York Times.

Мама спортсменки заявила, что дедушка сопровождает внучку на тренировки и проводит с ней время, пока мать находится на работе. Мама Валиевой подтвердила, что дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца, пишет Газета.Ru.

В допинг-пробе Валиевой было три препарата для сердца. Из них только один (триметазидин) является запрещенным, другие два (гипоксен и L-карнитин) не входят в число запрещенных.

Спортивный врач прокомментировал это сообщение.

Валиева стала лидером после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

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