МОК: допинг-проба «Б» Валиевой еще не вскрывалась

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.

«CAS вынес решение, она выступает. Хотели бы мы избежать подобных ситуаций? Конечно, хотели бы. Мы бы предпочли без таких случаев обойтись. Но мы там, где мы есть. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы „Б“, которая еще не вскрыта», — цитирует представителя МОК «Спорт-Экспресс».

О пробах

Перед спортивными состязаниями спортсмены сдают анализ крови и мочи. Взятые образцы делят на две части — пробы A и B, которые исследуют на наличие запрещенных субстанций.

Сначала организация, проводящая допинг-контроль, анализируют пробу А, а пробу B оставляют на случай, если понадобится исследовать кровь или мочу на запрещенные субстанции повторно, пишут «Известия»

В допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде, напоминает Газета.Ru.

Три препарата

15 февраля глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки обнаружено три препарата, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. При этом два из них не запрещены. Так, кроме триметазидина в пробе Валиевой обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов.

Ранее спортивный врач прокомментировал сообщение о трех препаратах для сердца в допинг-пробе Валиевой.