22 ноября
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Спорт

Несколько стадионов построят в сибирском регионе в 2023 году

Три стадиона в Бердске, Линево и Сузуне (Новосибирская область) планируют достроить в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минспорта региона Сергея Ахапова.

Стадион.
Стадион.
Фото предоставлено интернет-агентством "ДримТрейд"

Кроме того, возобновится строительство стадиона в Мошково, а в Здвинском районе приступят к строительству плавательного бассейна.

Министерство также планирует поставить спортивный инвентарь в спецшколы и обустроить спортивные площадки в городах региона.

В Новосибирске уже почти достроили новый ледовый дворец спорта. Он находится рядом со станцией метро «Спортивная». Закончить строительные работы там планируют до конца 2022-го.

Ранее стало известно, что краевую школу самбо предлагают открыть в Барнауле.

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