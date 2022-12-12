Pasada по-Барнаульски. Пять школ, в которых научат танцевать танго

Amigos Club
ул. Ползунова, 34а
Клуб аргентинского танго.
Персональное занятие — 1500 руб.
Абонемент персональный четыре занятия — 5500 руб.
Абонемент персональный восемь занятий — 10000 руб.
Абонемент на восемь занятий — 2200 руб.
Абонемент на 12 групповых занятий — 2700 руб.
ПРОдвижение
ул. Папанинцев, 133
Пробное занятие — бесплатно.
Разовое групповое занятие — 300 руб.
Индивидуальное занятие — 800 руб.
Детский абонемент на восемь занятий — 2400 руб.
Детский абонемент на 12 занятий — 3500 руб.
Колибри
ул. Геблера, 33
Пробное занятие — 200 руб.
Разовое занятие — 400 руб.
Индивидуальное занятие — 800 руб.
Абонемент на восемь групповых занятий — 2550 руб.
Справка
Pasada — фигура в танго, когда нога женщины изящно переступает через ногу мужчины. В зависимости от предпочтений последовательницы, она может исполнять вариации, такие как люстрада; она может высоко поднимать ногу или держать ее низко.
Ритм
ул. Папанинцев, 116
Абонемент на восемь групповых занятий — 2500 руб.
Абонемент на четыре групповых занятия — 1000 руб.
Siluet
ул. Балтийская, 2а
Пробное занятие — 300 руб.
Разовое занятие — 1200 руб.
Абонемент на восемь занятий — 3600 руб.
Абонемент на 12 занятий — 4950 руб.
Абонемент на 24 занятия — 9000 руб.
Абонемент на 60 занятий — 15000 руб.
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