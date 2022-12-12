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Спорт

Pasada по-Барнаульски. Пять школ, в которых научат танцевать танго

Altapress.ru рассказывает, где можно начать изучать танго в Барнауле и сколько это будет стоить. В этих школах обучают не только детей, но и взрослых с «нуля».

Танцы.
Танцы.
vk.com/tango_amigos

Amigos Club

ул. Ползунова, 34а

Клуб аргентинского танго.

Персональное занятие — 1500 руб.

Абонемент персональный четыре занятия — 5500 руб.

Абонемент персональный восемь занятий — 10000 руб.

Абонемент на восемь занятий — 2200 руб.

Абонемент на 12 групповых занятий — 2700 руб.

Танцы.
Танцы.
vk.com/tango_amigos

ПРОдвижение

ул. Папанинцев, 133

Пробное занятие — бесплатно.

Разовое групповое занятие — 300 руб.

Индивидуальное занятие — 800 руб.

Детский абонемент на восемь занятий — 2400 руб.

Детский абонемент на 12 занятий — 3500 руб.

Танцы.
Танцы.
vk.com/prodancebrn

Колибри

ул. Геблера, 33

Пробное занятие — 200 руб.

Разовое занятие — 400 руб.

Индивидуальное занятие — 800 руб.

Абонемент на восемь групповых занятий — 2550 руб.

Танцы.
Танцы.
2gis.ru/barnaul

Справка

Pasada — фигура в танго, когда нога женщины изящно переступает через ногу мужчины. В зависимости от предпочтений последовательницы, она может исполнять вариации, такие как люстрада; она может высоко поднимать ногу или держать ее низко.

Ритм

ул. Папанинцев, 116

Абонемент на восемь групповых занятий — 2500 руб.

Абонемент на четыре групповых занятия — 1000 руб.

Танцы.
Танцы.
vk.com/ritmbarnaul22

Siluet

ул. Балтийская,

Пробное занятие — 300 руб.

Разовое занятие — 1200 руб.

Абонемент на восемь занятий — 3600 руб.

Абонемент на 12 занятий — 4950 руб.

Абонемент на 24 занятия — 9000 руб.

Абонемент на 60 занятий — 15000 руб.

Танцы.
Танцы.
vk.com/balet_barnaul

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