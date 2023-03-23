23 марта
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Спорт

Представители воздушно-космических сил посоревнуются в гиревом спорте в Барнауле

Чемпионат Воздушно-космических сил по рывку гири проходит на базе спортивного манежа АлтГТУ с 23 по 25 марта, сообщают в мэрии Барнаула.

Спорт. Фитнес. Гири.
Спорт. Фитнес. Гири.
СС0

Подобные соревнования проходят в Барнауле впервые и станут уникальными по масштабности и по количеству участников.

На чемпионате соберутся более 250 спортсменов из 27 команд.

За медали поборются действующие чемпионы и призеры по гиревому спорту. Среди них также несколько мастеров спорта международного класса.

Всего разыграют 19 комплектов наград. Начало — 23 марта в 10:00.

Соревнование будут транслировать на центральных ТВ-каналах.

Ранее гимнаст из Барнаула собрал полный комплект медалей чемпионата России.

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