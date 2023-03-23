Представители воздушно-космических сил посоревнуются в гиревом спорте в Барнауле

Подобные соревнования проходят в Барнауле впервые и станут уникальными по масштабности и по количеству участников.
На чемпионате соберутся более 250 спортсменов из 27 команд.
За медали поборются действующие чемпионы и призеры по гиревому спорту. Среди них также несколько мастеров спорта международного класса.
Всего разыграют 19 комплектов наград. Начало — 23 марта в 10:00.
Соревнование будут транслировать на центральных ТВ-каналах.
Ранее гимнаст из Барнаула собрал полный комплект медалей чемпионата России.