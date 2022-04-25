Путин направил благодарность легенде «Динамо-Барнаул»

Благодарность от президента России Владимира Путина за заслуги в развитии физической культуры и спорта получил инструктор-методист барнаульской спортивной школы «Динамо» Валерий Белозерский. Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

Валерий Николаевич начал трудовую деятельность в 1966 году в команде рубцовского «Торпедо», а с 1970 года играл в команде мастеров барнаульского «Динамо».

В клубе его называют одним из лучших форвардов в Сибири и легендарным левым крайним нападающим.

«В играх за эту команду Валерий Белозерский забил 166 мячей, что является лучшим показателем среди всех игроков барнаульского „Динамо“ за всю историю», — отмечают власти.

После завершения игровой карьеры Белозерский работал тренером-преподавателем. Среди его воспитанников такие известные футболисты, как Алексей Смертин и Сергей Кормильцев.

Кроме того, многие тренеры спортшкол региона являются учениками Валерия Николаевича.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в его адрес поздравительную телеграмму.

В июле Валерию Белозерскому исполнится 73 года.