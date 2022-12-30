30 декабря
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Спорт

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью нападающего Пеле и направил президенту Бразилии Жаиру Болсонару телеграмму, сообщает РИА Новости.

Диего Марадона и Пеле.
Диего Марадона и Пеле.
wikipedia.org, (CCO)

«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — говорится в телеграмме российского лидера.

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур после смерти легендарного футболиста Пеле.

Напомним, единственный трехкратный чемпион мира Пеле скончался в возрасте 82 лет от рака толстой кишки.

Бразилец носил титул Лучшего футболиста ХХ века по версии ФИФА. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

Пеле.
Пеле.
wikipedia.org (CCO)

Между тем в соцсетях появились кадры, на которых виден позолоченный саркофаг, украшенный барельефами. Они изображают лучшие моменты карьеры Пеле.

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