Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — говорится в телеграмме российского лидера.