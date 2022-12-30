Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — говорится в телеграмме российского лидера.
Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур после смерти легендарного футболиста Пеле.
Напомним, единственный трехкратный чемпион мира Пеле скончался в возрасте 82 лет от рака толстой кишки.
Бразилец носил титул Лучшего футболиста ХХ века по версии ФИФА. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.
Между тем в соцсетях появились кадры, на которых виден позолоченный саркофаг, украшенный барельефами. Они изображают лучшие моменты карьеры Пеле.
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