Роналду заявил о желании досрочно покинуть клуб "Аль-Наср"

Спортсмену не понравилась инфраструктура Саудовской Аравии, которая, по его словам, далека от современного общества.
Окружение футболиста говорит об этой ситуации с целью получить возможность вернуться в Европу.
К слову, если футболист покинет клуб без уважительной причины до окончания контракта, то ему придется выплатить компенсацию.
Кроме того, регламент предусматривает введение персональных санкций в отношении игрока.
Где хочет продолжать свою карьеру футболист — неизвестно. Но один вариант у него точно есть: барнаульский "АЛТАЙ-ТЕНТ" пригласил игрока к себе еще в ноябре 2022 года.
Ранее Роналду первым в истории нанес 100 ударов по воротам на чемпионатах мира.