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Спорт

Российскую сборную по баскетболу не допустили к участию в Олимпийских играх

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) решил не допускать российскую мужскую сборную по баскетболу на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru

Сборную России в турнире заменит команда Болгарии, на основании рейтинга FIBA.

Отбор на Олимпиаду проходит на Кубке мира, который пройдет в период август-сентябрь 2023 года. По результатам соревнования и квалификации на чемпионат Европы 2025 года определят сборные, которые будут участвовать в квалификационном турнире на Олимпиаду.

Первые турниры пройдут с 12 по 20 августа. Пять победителей будут участвовать в основном олимпийском квалификационном турнире в 2024 году.

Даты и место проведения соревнования пока не определены.

Ранее барнаульский футболист вошел в десятку самых дорогих игроков России.

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