Спортсмен без ног и участник в инвалидном кресле устроили забег на полумарафоне в Сибири

В полумарофоне памяти легендарного тренера Александра Раевича приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
У одного из них не было ног. Он передвигался самостоятельно на специальном оборудовании.
Второй спортсмен ехал на инвалидной коляске. Ему помогал другой участник.
Всего же в полумарафоне 10 сентября принимают участие 1500 человек. Они соревнуются в забеге в 21 километр.
Соревнование проходит по одной их главных улиц города — Красный проспект. Классическая дистанция полумарафона складывается из 5 кругов по 4,2 км. Плюс, финишная прямая.