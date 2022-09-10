Спортсмен без ног и участник в инвалидном кресле устроили забег на полумарафоне в Сибири

Двое спортсменов с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в полумарафоне Раевича в центре Новосибирска. Об этом сообщает Om1.ru .

В полумарофоне памяти легендарного тренера Александра Раевича приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

У одного из них не было ног. Он передвигался самостоятельно на специальном оборудовании.

Второй спортсмен ехал на инвалидной коляске. Ему помогал другой участник.

Всего же в полумарафоне 10 сентября принимают участие 1500 человек. Они соревнуются в забеге в 21 километр.

Соревнование проходит по одной их главных улиц города — Красный проспект. Классическая дистанция полумарафона складывается из 5 кругов по 4,2 км. Плюс, финишная прямая.