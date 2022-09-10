11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Спортсмен без ног и участник в инвалидном кресле устроили забег на полумарафоне в Сибири

Двое спортсменов с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в полумарафоне Раевича в центре Новосибирска. Об этом сообщает Om1.ru.

Полумарафон А. Раевича
Полумарафон А. Раевича
marafonnsk.ru

В полумарофоне памяти легендарного тренера Александра Раевича приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

У одного из них не было ног. Он передвигался самостоятельно на специальном оборудовании.

Второй спортсмен ехал на инвалидной коляске. Ему помогал другой участник.

Всего же в полумарафоне 10 сентября принимают участие 1500 человек. Они соревнуются в забеге в 21 километр.

Соревнование проходит по одной их главных улиц города — Красный проспект. Классическая дистанция полумарафона складывается из 5 кругов по 4,2 км. Плюс, финишная прямая.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость